Музыканты рассказали историю своего коллектива и исполнили популярные песни Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) прошла творческая встреча жителей и гостей города с московской рок-группой «Зверобой», регулярно приезжающей с концертами на Донбасс. Об этом сообщается в telegram-канале «Молодежный центр Нижневартовск».

«Сегодня в арт-резиденции „Ядро“ состоялась открытая диалоговая площадка с участниками рок-группы „Зверобой“ (г.Москва), а также творческая встреча с музыкантами. Жители и гости города задали интересующие вопросы: как создавалась группа, про творческую деятельность и свою поездку на Донбасс», — говорится в сообщении.

Участники коллектива неоднократно выступали перед бойцами, участвующими в СВО, встречались с мирными жителями, ранеными в госпиталях. Кроме того, музыканты проводят просветительскую работу, направленную на воспитание гражданственности и патриотизма среди детей и молодежи. В их репертуаре песни исключительно на русском языке.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека вручил членам семей мобилизованных билеты на благотворительный концерт московской группы «Зверобой». Жители города смогли передать письма для военных, которые участники группы лично доставляют бойцам.