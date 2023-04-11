Тумбы появятся на улицах Губкинского зимой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Зимой в Губкинском (ЯНАО) появятся теплые тумбы, в которых жители смогут согреть руки во время прогулок. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях.

«Решили к следующему зимнему сезону установить необычный арт-объект „Тепло Ямала“. В тумбе с отверстиями губкинцы смогут погреть руки во время прогулки в холодную погоду с помощью обдува теплым воздухом», — сообщил мэр.

Андрей Гаранин отметил, что инициативу предложила жительница города через проект «Уютный Ямал». Под постом главы горожане решают, где установить тумбы. «Надо возле горок или катка, где больше людей зимой», — написала Зинаида Исаева. «В парке было бы здорово», — добавила Светлана Толстых.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой ответить, во сколько бюджету обойдется реализация данного проекта. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин протестировал батуты в новом игровом комплексе для детей. Открытие центра состоялось 2 апреля.