11 апреля 2023

Житель ХМАО погиб в боях за Донбасс

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач на СВО Фото:

Контрактник из Нижневартовска Алексей Орлов погиб на спецоперации в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«В ноябре 2022 года заключил срочный контракт с Минобороны, прошел обучение и отправился в зону СВО. Старший сержант Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции», — говорится в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

В Нижневартовске у погибшего остались супруга и трое детей. Власти намерены оказать семье необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Контрактник из Нижневартовска Алексей Орлов погиб на спецоперации в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «В ноябре 2022 года заключил срочный контракт с Минобороны, прошел обучение и отправился в зону СВО. Старший сержант Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции», — говорится в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте». В Нижневартовске у погибшего остались супруга и трое детей. Власти намерены оказать семье необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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