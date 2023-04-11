Житель ХМАО погиб в боях за Донбасс

12 апреля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Контрактник из Нижневартовска Алексей Орлов погиб на спецоперации в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «В ноябре 2022 года заключил срочный контракт с Минобороны, прошел обучение и отправился в зону СВО. Старший сержант Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции», — говорится в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте». В Нижневартовске у погибшего остались супруга и трое детей. Власти намерены оказать семье необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

Контрактник из Нижневартовска Алексей Орлов погиб на спецоперации в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «В ноябре 2022 года заключил срочный контракт с Минобороны, прошел обучение и отправился в зону СВО. Старший сержант Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции», — говорится в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте». В Нижневартовске у погибшего остались супруга и трое детей. Власти намерены оказать семье необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.