СК ХМАО взял под контроль расселение аварийного жилья в Нягани

Жители Нягани обратились к Алексею Мязину из-за аварийного жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Нягани (ХМАО) обратились к замруководителя СУ СКР по ХМАО Алексей Мязину с вопросами о расселении аварийного жилья. На личном приеме граждан Мязин пообещал проконтролировать исполнение поручений, сообщили в ведомстве. Следователи ранее возбудили по данному факту дело.

«Инициативная группа жителей Нягани обратилась к заместителю руководителя управления по вопросам, связанным с расселением из аварийного и непригодного для проживания жилья. Заместитель руководителя проинформировал о ходе проведения следственных действий и дал ряд поручений по уголовному делу руководителю Няганского межрайонного следственного отдела. Исполнение поручений поставлено на контроль», — сообщается на сайте окружного СУ СКР.

К Мязину также обратился житель Нягани, который пожаловался на судебных приставов. Его обращение будет рассмотрено.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. Жильцы пожаловались, что у здания рушатся стены.