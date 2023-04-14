14 апреля 2023
13 апреля 2023

СК ХМАО взял под контроль расселение аварийного жилья в Нягани

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Комаровой в Сургут, ветхое жилье, аварийное жилье
Жители Нягани обратились к Алексею Мязину из-за аварийного жилья Фото:

Жители Нягани (ХМАО) обратились к замруководителя СУ СКР по ХМАО Алексей Мязину с вопросами о расселении аварийного жилья. На личном приеме граждан Мязин пообещал проконтролировать исполнение поручений, сообщили в ведомстве. Следователи ранее возбудили по данному факту дело.

«Инициативная группа жителей Нягани обратилась к заместителю руководителя управления по вопросам, связанным с расселением из аварийного и непригодного для проживания жилья. Заместитель руководителя проинформировал о ходе проведения следственных действий и дал ряд поручений по уголовному делу руководителю Няганского межрайонного следственного отдела. Исполнение поручений поставлено на контроль», — сообщается на сайте окружного СУ СКР.

К Мязину также обратился житель Нягани, который пожаловался на судебных приставов. Его обращение будет рассмотрено.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. Жильцы пожаловались, что у здания рушатся стены.

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Жители Нягани (ХМАО) обратились к замруководителя СУ СКР по ХМАО Алексей Мязину с вопросами о расселении аварийного жилья. На личном приеме граждан Мязин пообещал проконтролировать исполнение поручений, сообщили в ведомстве. Следователи ранее возбудили по данному факту дело. «Инициативная группа жителей Нягани обратилась к заместителю руководителя управления по вопросам, связанным с расселением из аварийного и непригодного для проживания жилья. Заместитель руководителя проинформировал о ходе проведения следственных действий и дал ряд поручений по уголовному делу руководителю Няганского межрайонного следственного отдела. Исполнение поручений поставлено на контроль», — сообщается на сайте окружного СУ СКР. К Мязину также обратился житель Нягани, который пожаловался на судебных приставов. Его обращение будет рассмотрено. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. Жильцы пожаловались, что у здания рушатся стены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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