СК ХМАО взял под контроль расселение аварийного жилья в Нягани

Жители Нягани (ХМАО) обратились к замруководителя СУ СКР по ХМАО Алексей Мязину с вопросами о расселении аварийного жилья. На личном приеме граждан Мязин пообещал проконтролировать исполнение поручений, сообщили в ведомстве. Следователи ранее возбудили по данному факту дело.
«Инициативная группа жителей Нягани обратилась к заместителю руководителя управления по вопросам, связанным с расселением из аварийного и непригодного для проживания жилья. Заместитель руководителя проинформировал о ходе проведения следственных действий и дал ряд поручений по уголовному делу руководителю Няганского межрайонного следственного отдела. Исполнение поручений поставлено на контроль», — сообщается на сайте окружного СУ СКР.
К Мязину также обратился житель Нягани, который пожаловался на судебных приставов. Его обращение будет рассмотрено.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. Жильцы пожаловались, что у здания рушатся стены.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.