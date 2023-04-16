Губернатор проводит реструктуризацию департамента внутренней политики Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запустила реформу внутриполитического блока окружного правительства согласно установкам из администрации президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики преобразуют в департамент молодежной политики, а блок работы со СМИ отдадут в департамент внутренней политики. Такая модель была рекомендована в АП», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, молодежное и патриотическое воспитание — новое приоритетное направление, поэтому депсвязей займется им. «Департамент внутренней политики сосредоточится на выполнении KPI губернатора, куда входит показатель уровня доверия населения, а также контролем над госпрограммами», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU писало о реформе правительства ХМАО. Губернатор провела полную реструктуризацию югорских департаментов и сократила один из них.