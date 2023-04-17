17 апреля 2023
16 апреля 2023

Глава следственного отдела СКР по Салехарду ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Семен Леонов перешел на службу в прокуратуру
Семен Леонов перешел на службу в прокуратуру Фото:

Отказывающийся возбуждать уголовное дело о хищении средств при реконструкции турбазы «Варчато» глава следственного отдела СКР по Салехарду (ЯНАО) Семен Леонов ушел в отставку. Он перешел на службу в прокуратуру, сообщили URA.RU в силовом ведомстве.

«Семен Нодариевич Леонов ушел работать в прокуратуру другого округа. Для нас это потеря, потому что руководитель был очень грамотный», — сообщили агентству в СКР. В силовом ведомстве добавили, что Леонов еще в прошлом году планировал увольнение. Обязанности начальника перешли старшему следователю-криминалисту Сергею Патлатюку.

По информации активиста Виктора Гузя, который обращался в следственный комитет по факту нецелевого использования бюджетных средств при реконструкции туристической базы «Варчато», Семен Леонов отказывался возбуждать данное уголовное дело. Виктор Гузь также направил агентству постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанное Леоновым. В нем сказано, что проверка не выявила признаки какого-либо преступления.

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Отказывающийся возбуждать уголовное дело о хищении средств при реконструкции турбазы «Варчато» глава следственного отдела СКР по Салехарду (ЯНАО) Семен Леонов ушел в отставку. Он перешел на службу в прокуратуру, сообщили URA.RU в силовом ведомстве. «Семен Нодариевич Леонов ушел работать в прокуратуру другого округа. Для нас это потеря, потому что руководитель был очень грамотный», — сообщили агентству в СКР. В силовом ведомстве добавили, что Леонов еще в прошлом году планировал увольнение. Обязанности начальника перешли старшему следователю-криминалисту Сергею Патлатюку. По информации активиста Виктора Гузя, который обращался в следственный комитет по факту нецелевого использования бюджетных средств при реконструкции туристической базы «Варчато», Семен Леонов отказывался возбуждать данное уголовное дело. Виктор Гузь также направил агентству постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанное Леоновым. В нем сказано, что проверка не выявила признаки какого-либо преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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