19 апреля 2023

Минздрав озадачен поиском детского психиатра в Кизел, где совершил суицид подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Артинская центральная районная больница. Арти, детский психиатр
Врачи неохотно устраиваются в медучреждения, расположенные в территориях края Фото:

В министерстве Пермского края пояснили, почему в Кизеле, где на днях покончил с собой подросток, нет детского врача-психиатра. По данным минздрава, специалисты не хотят ехать в отдаленную территорию, несмотря на полагающиеся им за это выплаты. Такой ответ ведомство дало жительнице региона Наталье Треногиной. Женщина на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте» поинтересовалась, когда в Кизеле появится данный специалист. Свой вопрос пермячка задала еще до несчастного случая, 13 апреля.

«Понимаем вашу обеспокоенность, администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно», — сказано в ответе ведомства.

15-летний школьник пропал в Кизеле 16 апреля. Спустя два дня он был обнаружен погибшим. По предварительной информации, подросток мог совершить суицид из-за неразделенной любви к сверстнику. По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, молодой человек «вел в своих соцсетях стримы странного содержания». Сейчас их внимательно изучают следователи.

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В министерстве Пермского края пояснили, почему в Кизеле, где на днях покончил с собой подросток, нет детского врача-психиатра. По данным минздрава, специалисты не хотят ехать в отдаленную территорию, несмотря на полагающиеся им за это выплаты. Такой ответ ведомство дало жительнице региона Наталье Треногиной. Женщина на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте» поинтересовалась, когда в Кизеле появится данный специалист. Свой вопрос пермячка задала еще до несчастного случая, 13 апреля. «Понимаем вашу обеспокоенность, администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно», — сказано в ответе ведомства. 15-летний школьник пропал в Кизеле 16 апреля. Спустя два дня он был обнаружен погибшим. По предварительной информации, подросток мог совершить суицид из-за неразделенной любви к сверстнику. По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, молодой человек «вел в своих соцсетях стримы странного содержания». Сейчас их внимательно изучают следователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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