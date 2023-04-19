Минздрав озадачен поиском детского психиатра в Кизел, где совершил суицид подросток

20 апреля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Врачи неохотно устраиваются в медучреждения, расположенные в территориях края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В министерстве Пермского края пояснили, почему в Кизеле, где на днях покончил с собой подросток, нет детского врача-психиатра. По данным минздрава, специалисты не хотят ехать в отдаленную территорию, несмотря на полагающиеся им за это выплаты. Такой ответ ведомство дало жительнице региона Наталье Треногиной. Женщина на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте» поинтересовалась, когда в Кизеле появится данный специалист. Свой вопрос пермячка задала еще до несчастного случая, 13 апреля. «Понимаем вашу обеспокоенность, администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно», — сказано в ответе ведомства. 15-летний школьник пропал в Кизеле 16 апреля. Спустя два дня он был обнаружен погибшим. По предварительной информации, подросток мог совершить суицид из-за неразделенной любви к сверстнику. По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, молодой человек «вел в своих соцсетях стримы странного содержания». Сейчас их внимательно изучают следователи.

В министерстве Пермского края пояснили, почему в Кизеле, где на днях покончил с собой подросток, нет детского врача-психиатра. По данным минздрава, специалисты не хотят ехать в отдаленную территорию, несмотря на полагающиеся им за это выплаты. Такой ответ ведомство дало жительнице региона Наталье Треногиной. Женщина на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте» поинтересовалась, когда в Кизеле появится данный специалист. Свой вопрос пермячка задала еще до несчастного случая, 13 апреля. «Понимаем вашу обеспокоенность, администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в медучреждениях края, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинские работники, при желании, будут трудоустроены в медучреждение незамедлительно», — сказано в ответе ведомства. 15-летний школьник пропал в Кизеле 16 апреля. Спустя два дня он был обнаружен погибшим. По предварительной информации, подросток мог совершить суицид из-за неразделенной любви к сверстнику. По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, молодой человек «вел в своих соцсетях стримы странного содержания». Сейчас их внимательно изучают следователи.