В Перми умерла обладатель звания «Лучший врач-неонатолог» Марина Бронникова

21 апреля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Церемония прощания состоится 24 апреля в Церкви Георгия Победоносца Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на 56 году жизни скончалась врач-неонатолог Марина Бронникова. С 2008 по 2018 годы она возглавляла отделение патологии новорожденных Детской клинической больнице №13, а в 2009 году выиграла конкурс «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-неонатолог», рассказали в Минздраве Пермского края. «С прискорбием сообщаем, что сегодня на 56 году жизни после продолжительной болезни скончалась Марина Эрвиновна Бронникова. До последних дней жизни она продолжала работать, а последних своих маленьких пациентов держала на руках всего чуть более месяца назад… С 2013 года она возглавляла региональное сообщество неонатологов. В 2009 году Марина Эрвиновна стала победителем городского конкурса „Лучший врач года“ в номинации „Лучший врач неонатолог“», — сообщает министерство в Telegram. В ведомстве выражают соболезнования родным и близким медика. Прощание состоится 24 апреля в 12:00 в Церкви Георгия Победоносца (Часовня кардиодиспансера) на ул. 25 Октября, 103.

В Перми на 56 году жизни скончалась врач-неонатолог Марина Бронникова. С 2008 по 2018 годы она возглавляла отделение патологии новорожденных Детской клинической больнице №13, а в 2009 году выиграла конкурс «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-неонатолог», рассказали в Минздраве Пермского края. «С прискорбием сообщаем, что сегодня на 56 году жизни после продолжительной болезни скончалась Марина Эрвиновна Бронникова. До последних дней жизни она продолжала работать, а последних своих маленьких пациентов держала на руках всего чуть более месяца назад… С 2013 года она возглавляла региональное сообщество неонатологов. В 2009 году Марина Эрвиновна стала победителем городского конкурса „Лучший врач года“ в номинации „Лучший врач неонатолог“», — сообщает министерство в Telegram. В ведомстве выражают соболезнования родным и близким медика. Прощание состоится 24 апреля в 12:00 в Церкви Георгия Победоносца (Часовня кардиодиспансера) на ул. 25 Октября, 103.