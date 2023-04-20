20 апреля 2023

В Перми умерла обладатель звания «Лучший врач-неонатолог» Марина Бронникова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Церемония прощания состоится 24 апреля в Церкви Георгия Победоносца Фото:

В Перми на 56 году жизни скончалась врач-неонатолог Марина Бронникова. С 2008 по 2018 годы она возглавляла отделение патологии новорожденных Детской клинической больнице №13, а в 2009 году выиграла конкурс «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-неонатолог», рассказали в Минздраве Пермского края.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 56 году жизни после продолжительной болезни скончалась Марина Эрвиновна Бронникова. До последних дней жизни она продолжала работать, а последних своих маленьких пациентов держала на руках всего чуть более месяца назад… С 2013 года она возглавляла региональное сообщество неонатологов. В 2009 году Марина Эрвиновна стала победителем городского конкурса „Лучший врач года“ в номинации „Лучший врач неонатолог“», — сообщает министерство в Telegram.

В ведомстве выражают соболезнования родным и близким медика. Прощание состоится 24 апреля в 12:00 в Церкви Георгия Победоносца (Часовня кардиодиспансера) на ул. 25 Октября, 103.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на 56 году жизни скончалась врач-неонатолог Марина Бронникова. С 2008 по 2018 годы она возглавляла отделение патологии новорожденных Детской клинической больнице №13, а в 2009 году выиграла конкурс «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-неонатолог», рассказали в Минздраве Пермского края. «С прискорбием сообщаем, что сегодня на 56 году жизни после продолжительной болезни скончалась Марина Эрвиновна Бронникова. До последних дней жизни она продолжала работать, а последних своих маленьких пациентов держала на руках всего чуть более месяца назад… С 2013 года она возглавляла региональное сообщество неонатологов. В 2009 году Марина Эрвиновна стала победителем городского конкурса „Лучший врач года“ в номинации „Лучший врач неонатолог“», — сообщает министерство в Telegram. В ведомстве выражают соболезнования родным и близким медика. Прощание состоится 24 апреля в 12:00 в Церкви Георгия Победоносца (Часовня кардиодиспансера) на ул. 25 Октября, 103.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...