Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из конфликта на Украине

«Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», добавила она.
Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.
«Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», добавила она. Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.