Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из конфликта на Украине

Bloomberg: Пентагон назвал «ценными уроками» СВО на Украине инвестиции в оборону и космос

26 апреля 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Пентагон США: ценными уроками» боев на Украине стали инвестиции в оборону и космос Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», добавила она. Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», добавила она. Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.