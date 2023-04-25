25 апреля 2023

Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из конфликта на Украине

Bloomberg: Пентагон назвал «ценными уроками» СВО на Украине инвестиции в оборону и космос
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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Пентагон США: ценными уроками» боев на Украине стали инвестиции в оборону и космос Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», добавила она.

Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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«Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», добавила она. Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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