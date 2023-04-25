Звезда «Реальных пацанов» пермяк Селиванов отменил концерты проекта VAVAN

26 апреля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

VAVAN не выступит в Питере и Нижнем Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Пермский артист Владимир Селиванов, получивший популярность после съемок в сериале «Реальные пацаны», отменил два концерта своего музыкального проекта VAVAN. Как сообщил он в соцсетях, в рамках большого тура не состоятся выступления в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. «Концерт VAVAN в Нижнем и Питере отменяется. Я приношу свои глубочайшие извинения. Билеты можно сдать в местах их приобретения. Этой осенью, я уверен, что мы свами обязательно увидимся», — сообщил музыкант в видеообращении. Выступление Селиванова в Нижнем Новгороде планировалось на 28 апреля, а в Санкт-Петербурге на 30 апреля. О причинах отмены концертов не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало, что с проектом VAVAN пермский музыкант отправился в российский тур 14 апреля. Концерты прошли в Перми, Лысьве, Екатеринбурге и Шерегеше. Судя по сайту артиста, в мае и летом он планирует выступить в Новосибирске, Тольятти и Москве.

Пермский артист Владимир Селиванов, получивший популярность после съемок в сериале «Реальные пацаны», отменил два концерта своего музыкального проекта VAVAN. Как сообщил он в соцсетях, в рамках большого тура не состоятся выступления в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. «Концерт VAVAN в Нижнем и Питере отменяется. Я приношу свои глубочайшие извинения. Билеты можно сдать в местах их приобретения. Этой осенью, я уверен, что мы свами обязательно увидимся», — сообщил музыкант в видеообращении. Выступление Селиванова в Нижнем Новгороде планировалось на 28 апреля, а в Санкт-Петербурге на 30 апреля. О причинах отмены концертов не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало, что с проектом VAVAN пермский музыкант отправился в российский тур 14 апреля. Концерты прошли в Перми, Лысьве, Екатеринбурге и Шерегеше. Судя по сайту артиста, в мае и летом он планирует выступить в Новосибирске, Тольятти и Москве.