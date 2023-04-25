Под Челябинском горит коттеджный поселок Малиновка

Под Челябинском в коттеджном поседлке Малиновка Сосновского района горят заброшенные участки. Как сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов, к тушению огня уже подключились пожарные.
«Нам поступила заявка, что горит трава на заброшенных участках. Мы направили технику, чтобы не дать пламени перекинуться на жилые постройки», — сообщил URA.RU Ваганов.
Глава района отметил, что информация о площади пожара пока неизвестна. В ГУ МЧС пообещали информацию уточнить.
В Челябинской области на протяжении нескольких дней введен четвертый класс пожарной опасности. Вернувшаяся в регион теплая погода способствует возгораниям. Экстренные службы прилагают все силы для недопущения трагедии.
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