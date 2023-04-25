25 апреля 2023

Под Челябинском горит коттеджный поселок Малиновка

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
В Малиновке горит трава на заброшенных участках Фото:

Под Челябинском в коттеджном поседлке Малиновка Сосновского района горят заброшенные участки. Как сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов, к тушению огня уже подключились пожарные.

«Нам поступила заявка, что горит трава на заброшенных участках. Мы направили технику, чтобы не дать пламени перекинуться на жилые постройки», — сообщил URA.RU Ваганов.

Глава района отметил, что информация о площади пожара пока неизвестна. В ГУ МЧС пообещали информацию уточнить.

В Челябинской области на протяжении нескольких дней введен четвертый класс пожарной опасности. Вернувшаяся в регион теплая погода способствует возгораниям. Экстренные службы прилагают все силы для недопущения трагедии.

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Под Челябинском в коттеджном поседлке Малиновка Сосновского района горят заброшенные участки. Как сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов, к тушению огня уже подключились пожарные. «Нам поступила заявка, что горит трава на заброшенных участках. Мы направили технику, чтобы не дать пламени перекинуться на жилые постройки», — сообщил URA.RU Ваганов. Глава района отметил, что информация о площади пожара пока неизвестна. В ГУ МЧС пообещали информацию уточнить. В Челябинской области на протяжении нескольких дней введен четвертый класс пожарной опасности. Вернувшаяся в регион теплая погода способствует возгораниям. Экстренные службы прилагают все силы для недопущения трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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