Под Челябинском горит коттеджный поселок Малиновка

26 апреля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В Малиновке горит трава на заброшенных участках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Челябинском в коттеджном поседлке Малиновка Сосновского района горят заброшенные участки. Как сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов, к тушению огня уже подключились пожарные. «Нам поступила заявка, что горит трава на заброшенных участках. Мы направили технику, чтобы не дать пламени перекинуться на жилые постройки», — сообщил URA.RU Ваганов. Глава района отметил, что информация о площади пожара пока неизвестна. В ГУ МЧС пообещали информацию уточнить. В Челябинской области на протяжении нескольких дней введен четвертый класс пожарной опасности. Вернувшаяся в регион теплая погода способствует возгораниям. Экстренные службы прилагают все силы для недопущения трагедии.

Под Челябинском в коттеджном поседлке Малиновка Сосновского района горят заброшенные участки. Как сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов, к тушению огня уже подключились пожарные. «Нам поступила заявка, что горит трава на заброшенных участках. Мы направили технику, чтобы не дать пламени перекинуться на жилые постройки», — сообщил URA.RU Ваганов. Глава района отметил, что информация о площади пожара пока неизвестна. В ГУ МЧС пообещали информацию уточнить. В Челябинской области на протяжении нескольких дней введен четвертый класс пожарной опасности. Вернувшаяся в регион теплая погода способствует возгораниям. Экстренные службы прилагают все силы для недопущения трагедии.