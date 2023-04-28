В Перми ищут седого 67-летнего мужчину, который не вернулся после прогулки. О его местоположении ничего не известно с 27 апреля, передают прикамские поисковики.
«Пропал Шубин Сергей Николаевич, 67 лет, город Пермь. 27 апреля 2023 года ушел на прогулку и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти», — указано в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что его рост 178 сантиметров, он нормального телосложения, с серыми глазами и седыми волосами. Был одет в серо-голубую куртку, черные брюки и туфли того же цвета. У мужчины при себе была серая сумка.
Ранее в Пермском крае искали мужчину в камуфляжных штанах. Последний раз его видели возле больницы в поселке Куеда в конце марта.
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