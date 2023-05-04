Центробанк рассказал о новой уловке телефонных мошенников

Центробанк: мошенники начали притворяться сотрудниками Банка России

Мошенники от лица ЦБ просят жертву перевести деньги на безопасный счет банка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мошенники стали чаще обманывать людей, упоминая Банк России. Регулятором было принято уже порядка двух тысяч обращений от граждан, столкнувшихся с такими злоумышленниками. Об этом сообщили в Центробанке.

«Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка, передает РИА Новости. Уточняется, что злоумышленники притворяются сотрудниками банка и предлагают своим жертвам перевести деньги на якобы безопасный счет ЦБ.

Ранее заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов заявил, что мошенники начали записывать голос человека, чтобы украсть у жертвы деньги. По его словам, они также воруют личные данные таким способом.