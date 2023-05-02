02 мая 2023

Лже-сотрудники ФСБ забрали 11 млн у свердловского предпринимателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Мошенники представились сотрудниками ФСБ Фото:

В Екатеринбурге мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ, смогли отобрать у женщины-бизнесмена 11 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Женщина — индивидуальный предприниматель, <…>, обратилась в полицию по факту хищения у нее огромной суммы — более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мошенники представлялись не только сотрудниками ФСБ, но и работникам Центробанка.

При этом аферисты применили многие уловки только после того, как им не удалось обмануть женщину под видом сотрудников безопасности банка. Ей в мессенджере отправили фотографии служебного удостоверения, чем смогли убедить женщину.

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В Екатеринбурге мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ, смогли отобрать у женщины-бизнесмена 11 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Женщина — индивидуальный предприниматель, <…>, обратилась в полицию по факту хищения у нее огромной суммы — более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мошенники представлялись не только сотрудниками ФСБ, но и работникам Центробанка. При этом аферисты применили многие уловки только после того, как им не удалось обмануть женщину под видом сотрудников безопасности банка. Ей в мессенджере отправили фотографии служебного удостоверения, чем смогли убедить женщину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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