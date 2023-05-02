Лже-сотрудники ФСБ забрали 11 млн у свердловского предпринимателя

03 мая 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Мошенники представились сотрудниками ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ, смогли отобрать у женщины-бизнесмена 11 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Женщина — индивидуальный предприниматель, <…>, обратилась в полицию по факту хищения у нее огромной суммы — более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мошенники представлялись не только сотрудниками ФСБ, но и работникам Центробанка. При этом аферисты применили многие уловки только после того, как им не удалось обмануть женщину под видом сотрудников безопасности банка. Ей в мессенджере отправили фотографии служебного удостоверения, чем смогли убедить женщину.

В Екатеринбурге мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ, смогли отобрать у женщины-бизнесмена 11 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Женщина — индивидуальный предприниматель, <…>, обратилась в полицию по факту хищения у нее огромной суммы — более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мошенники представлялись не только сотрудниками ФСБ, но и работникам Центробанка. При этом аферисты применили многие уловки только после того, как им не удалось обмануть женщину под видом сотрудников безопасности банка. Ей в мессенджере отправили фотографии служебного удостоверения, чем смогли убедить женщину.