04 мая 2023

В Миассе полиция ищет поджигателя на мотоцикле

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
О поджигателе на мотоцикле в полицию сообщили местные жители Фото:

Полиция Миасса (Челябинская область) ищет поджигателя травы на мотоцикле, сообщения о котором поступили от местных жителей. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию Миасса после произошедших ландшафтных пожаров от очевидцев поступили сообщения о возможной причастности к возгоранию неизвестного человека, передвигавшегося на мотоцикле. Сотрудники ведомства организовали поиски мужчины», — уточнили в ведомстве.

На данный момент двое мужчин, схожие по приметам, доставлены в отдел. Их причастность пока не подтвердили. Работа продолжается. Усилены патрули, сотрудникам полиции помогают добровольные дружины, казачества и местные жители.

Городское управление ГУ МЧС попросило миасских садоводов, участки которых граничат с лесом, организовать круглосуточное дежурство для недопущения возникновения пожаров. В Миассе продолжает действовать особый противопожарный режим.

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Полиция Миасса (Челябинская область) ищет поджигателя травы на мотоцикле, сообщения о котором поступили от местных жителей. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В полицию Миасса после произошедших ландшафтных пожаров от очевидцев поступили сообщения о возможной причастности к возгоранию неизвестного человека, передвигавшегося на мотоцикле. Сотрудники ведомства организовали поиски мужчины», — уточнили в ведомстве. На данный момент двое мужчин, схожие по приметам, доставлены в отдел. Их причастность пока не подтвердили. Работа продолжается. Усилены патрули, сотрудникам полиции помогают добровольные дружины, казачества и местные жители. Городское управление ГУ МЧС попросило миасских садоводов, участки которых граничат с лесом, организовать круглосуточное дежурство для недопущения возникновения пожаров. В Миассе продолжает действовать особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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