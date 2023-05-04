В Миассе полиция ищет поджигателя на мотоцикле

Полиция Миасса (Челябинская область) ищет поджигателя травы на мотоцикле, сообщения о котором поступили от местных жителей. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В полицию Миасса после произошедших ландшафтных пожаров от очевидцев поступили сообщения о возможной причастности к возгоранию неизвестного человека, передвигавшегося на мотоцикле. Сотрудники ведомства организовали поиски мужчины», — уточнили в ведомстве.
На данный момент двое мужчин, схожие по приметам, доставлены в отдел. Их причастность пока не подтвердили. Работа продолжается. Усилены патрули, сотрудникам полиции помогают добровольные дружины, казачества и местные жители.
Городское управление ГУ МЧС попросило миасских садоводов, участки которых граничат с лесом, организовать круглосуточное дежурство для недопущения возникновения пожаров. В Миассе продолжает действовать особый противопожарный режим.
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