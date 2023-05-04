Миасских садоводов из-за лесных пожаров просят перейти на круглосуточное дежурство

04 мая 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцев садов в Миассе Челябинской области, граничащих с лесом, просят установить круглосуточное дежурство из-за лесных пожаров. С такой просьбой к ним обратилось городское управление ГУ МЧС. «Уважаемые председатели СНТ и садоводы. Если ваш сад граничит с лесом, убедительная просьба организовать круглосуточное дежурство на территории СНТ, в целях недопущения возникновения пожаров», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице во «ВКонтакте». Садоводам напомнили, что в городе действует особый противопожарный режим. В Миассе установлен высокий класс пожарной опасности. В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе. Очаги возгорания в районе были локализованы к утру.

Владельцев садов в Миассе Челябинской области, граничащих с лесом, просят установить круглосуточное дежурство из-за лесных пожаров. С такой просьбой к ним обратилось городское управление ГУ МЧС. «Уважаемые председатели СНТ и садоводы. Если ваш сад граничит с лесом, убедительная просьба организовать круглосуточное дежурство на территории СНТ, в целях недопущения возникновения пожаров», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице во «ВКонтакте». Садоводам напомнили, что в городе действует особый противопожарный режим. В Миассе установлен высокий класс пожарной опасности. В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе. Очаги возгорания в районе были локализованы к утру.