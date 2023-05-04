04 мая 2023

Миасских садоводов из-за лесных пожаров просят перейти на круглосуточное дежурство

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе Фото:

Владельцев садов в Миассе Челябинской области, граничащих с лесом, просят установить круглосуточное дежурство из-за лесных пожаров. С такой просьбой к ним обратилось городское управление ГУ МЧС.

«Уважаемые председатели СНТ и садоводы. Если ваш сад граничит с лесом, убедительная просьба организовать круглосуточное дежурство на территории СНТ, в целях недопущения возникновения пожаров», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице во «ВКонтакте».

Садоводам напомнили, что в городе действует особый противопожарный режим. В Миассе установлен высокий класс пожарной опасности.

В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе. Очаги возгорания в районе были локализованы к утру.

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Владельцев садов в Миассе Челябинской области, граничащих с лесом, просят установить круглосуточное дежурство из-за лесных пожаров. С такой просьбой к ним обратилось городское управление ГУ МЧС. «Уважаемые председатели СНТ и садоводы. Если ваш сад граничит с лесом, убедительная просьба организовать круглосуточное дежурство на территории СНТ, в целях недопущения возникновения пожаров», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице во «ВКонтакте». Садоводам напомнили, что в городе действует особый противопожарный режим. В Миассе установлен высокий класс пожарной опасности. В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе. Очаги возгорания в районе были локализованы к утру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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