Миасских садоводов из-за лесных пожаров просят перейти на круглосуточное дежурство

Владельцев садов в Миассе Челябинской области, граничащих с лесом, просят установить круглосуточное дежурство из-за лесных пожаров. С такой просьбой к ним обратилось городское управление ГУ МЧС.
«Уважаемые председатели СНТ и садоводы. Если ваш сад граничит с лесом, убедительная просьба организовать круглосуточное дежурство на территории СНТ, в целях недопущения возникновения пожаров», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице во «ВКонтакте».
Садоводам напомнили, что в городе действует особый противопожарный режим. В Миассе установлен высокий класс пожарной опасности.
В ночь на 5 мая пожар охватил Ильменский заповедник в Миассе. Очаги возгорания в районе были локализованы к утру.
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