Фонд властей ХМАО вскрыл махинации члена общественного совета при УМВД

Члена общественного совета при УМВД подозревают в отмывании денег на грантах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фонд гражданских инициатив ХМАО вскрыл махинации с грантами. На официальной странице ведомства появилась публикация, в которой сообщается о допросе Владислава Малюгина, который работал в подведомственных округу учреждениях и был членом общественного совета при УМВД. Его подозревают в отмывании грантовых средств через НКО.

«Специалистами Фонда выявлены факты, указывающие на возможные мошеннические действия со стороны Владислава Леонидовича Малюгина, а именно — хищение бюджетных средств путем обмана и злоупотребления доверием. На основе документов, которыми располагает Фонд, Владислав Малюгин имел непосредственное отношение к некоммерческим организациям, предоставившим подложные (недостоверные) документы по факту получения мер поддержки, и тем самым мог нанести материальный ущерб Фонду. Малюгина допрашивают следователи», — указано в публикации.

Telegram-канал «5-й этаж», который считается аффилированным с властями ХМАО, опубликовал реакцию на инцидент. «Владислав Малюгин ранее активно старался найти поддержку среди регионального истеблишмента, приглашая участвовать в своих мероприятиях высокопоставленных чиновников, депутатов и предпринимателей. В 2021 году пытался пройти в Госдуму, Тюменскую областную думу и думу ХМАО от партии КПРФ», — указано в посте.