В полиции сделали спецзаявление: мотоциклист из Миасса непричастен ландшафтным пожарам

Причастность мотоциклиста из Миасса к происшествиям не подтвердилась Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Миассе (Челябинская область) полиция нашла человека на мотоцикле, которого местные жители подозревали в причастности к ландшафтным пожарам. В ходе проведенной работы выяснилось, что мужчина не имеет отношения к возгораниям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

«Сотрудники ОМВД Миасса установили личность мотоциклиста, которого видели граждане вблизи очагов возгорания. Он был доставлен в отдел полиции, с него взяли подробные объяснения. В ходе дальнейшей работы правоохранителей причастность миассца к поджогам не подтвердилась», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном главке отмечают, что полиция продолжает проверять всю поступающую информацию о причинах возгораний. По каждому сообщению принимаются меры оперативного реагирования.

В полиции призывают граждан проявлять бдительность. Всю информацию о подозрительных гражданах, которые могут быть причастны к поджогам, необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.

Ранее местные жители сообщили, что видели на месте возгорания сухой травы мотоциклиста. Они ошибочно предположили, что мужчина мог быть причастен к пожарам. В Миассе продолжает действовать особый противопожарный режим.