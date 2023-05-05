В полиции сделали спецзаявление: мотоциклист из Миасса непричастен ландшафтным пожарам

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Осенняя природа, разное Курган, байкер, мотоциклист
Причастность мотоциклиста из Миасса к происшествиям не подтвердилась Фото:
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В Миассе (Челябинская область) полиция нашла человека на мотоцикле, которого местные жители подозревали в причастности к ландшафтным пожарам. В ходе проведенной работы выяснилось, что мужчина не имеет отношения к возгораниям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

«Сотрудники ОМВД Миасса установили личность мотоциклиста, которого видели граждане вблизи очагов возгорания. Он был доставлен в отдел полиции, с него взяли подробные объяснения. В ходе дальнейшей работы правоохранителей причастность миассца к поджогам не подтвердилась», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном главке отмечают, что полиция продолжает проверять всю поступающую информацию о причинах возгораний. По каждому сообщению принимаются меры оперативного реагирования.

В полиции призывают граждан проявлять бдительность. Всю информацию о подозрительных гражданах, которые могут быть причастны к поджогам, необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.

Ранее местные жители сообщили, что видели на месте возгорания сухой травы мотоциклиста. Они ошибочно предположили, что мужчина мог быть причастен к пожарам. В Миассе продолжает действовать особый противопожарный режим.

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В Миассе (Челябинская область) полиция нашла человека на мотоцикле, которого местные жители подозревали в причастности к ландшафтным пожарам. В ходе проведенной работы выяснилось, что мужчина не имеет отношения к возгораниям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области. «Сотрудники ОМВД Миасса установили личность мотоциклиста, которого видели граждане вблизи очагов возгорания. Он был доставлен в отдел полиции, с него взяли подробные объяснения. В ходе дальнейшей работы правоохранителей причастность миассца к поджогам не подтвердилась», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном главке отмечают, что полиция продолжает проверять всю поступающую информацию о причинах возгораний. По каждому сообщению принимаются меры оперативного реагирования. В полиции призывают граждан проявлять бдительность. Всю информацию о подозрительных гражданах, которые могут быть причастны к поджогам, необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. Ранее местные жители сообщили, что видели на месте возгорания сухой травы мотоциклиста. Они ошибочно предположили, что мужчина мог быть причастен к пожарам. В Миассе продолжает действовать особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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