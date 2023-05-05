В историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте (ХМАО) открылась выставка «Герои спецоперации». Как сообщил глава города Андрей Филатов, он побывал в парке вместе с вице-губернатором Алексеем Шипиловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким.
«Посетили открытие мультимедийной выставки „Герои специальной военной операции“. В рамках выставочного проекта оформлены семь новых залов о героях СВО. В основе экспозиции графические новеллы — истории судеб 21-го защитника Родины», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Герои выставки родились в разных регионах страны. Их истории доступны для прочтения на тач-столах и для интерактивного просмотра. «Безусловно, эта экспозиция бесценна. Она несет в себе правдивую историю, реальные факты, рассказывает об истинных героях нашего времени», — написал Филатов.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки. Она посвящена землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.
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