05 мая 2023
04 мая 2023

В Сургуте начала работу выставка о погибших героях спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, тепловизор, приборы, высокие технологии
Жители Сургута могут посмотреть выставку о героях СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте (ХМАО) открылась выставка «Герои спецоперации». Как сообщил глава города Андрей Филатов, он побывал в парке вместе с вице-губернатором Алексеем Шипиловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким.

«Посетили открытие мультимедийной выставки „Герои специальной военной операции“. В рамках выставочного проекта оформлены семь новых залов о героях СВО. В основе экспозиции графические новеллы — истории судеб 21-го защитника Родины», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Герои выставки родились в разных регионах страны. Их истории доступны для прочтения на тач-столах и для интерактивного просмотра. «Безусловно, эта экспозиция бесценна. Она несет в себе правдивую историю, реальные факты, рассказывает об истинных героях нашего времени», — написал Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки. Она посвящена землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.

Мэр Сургута принял участие в открытии выставки
Мэр Сургута принял участие в открытии выставки

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В историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте (ХМАО) открылась выставка «Герои спецоперации». Как сообщил глава города Андрей Филатов, он побывал в парке вместе с вице-губернатором Алексеем Шипиловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким. «Посетили открытие мультимедийной выставки „Герои специальной военной операции“. В рамках выставочного проекта оформлены семь новых залов о героях СВО. В основе экспозиции графические новеллы — истории судеб 21-го защитника Родины», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Герои выставки родились в разных регионах страны. Их истории доступны для прочтения на тач-столах и для интерактивного просмотра. «Безусловно, эта экспозиция бесценна. Она несет в себе правдивую историю, реальные факты, рассказывает об истинных героях нашего времени», — написал Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки. Она посвящена землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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