В Сургуте начала работу выставка о погибших героях спецоперации. Фото

06 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Жители Сургута могут посмотреть выставку о героях СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте (ХМАО) открылась выставка «Герои спецоперации». Как сообщил глава города Андрей Филатов, он побывал в парке вместе с вице-губернатором Алексеем Шипиловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким. «Посетили открытие мультимедийной выставки „Герои специальной военной операции“. В рамках выставочного проекта оформлены семь новых залов о героях СВО. В основе экспозиции графические новеллы — истории судеб 21-го защитника Родины», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Герои выставки родились в разных регионах страны. Их истории доступны для прочтения на тач-столах и для интерактивного просмотра. «Безусловно, эта экспозиция бесценна. Она несет в себе правдивую историю, реальные факты, рассказывает об истинных героях нашего времени», — написал Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки. Она посвящена землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Мэр Сургута принял участие в открытии выставки Тelegram-канал Андрея Филатова Тelegram-канал Андрея Филатова

В историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте (ХМАО) открылась выставка «Герои спецоперации». Как сообщил глава города Андрей Филатов, он побывал в парке вместе с вице-губернатором Алексеем Шипиловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким. «Посетили открытие мультимедийной выставки „Герои специальной военной операции“. В рамках выставочного проекта оформлены семь новых залов о героях СВО. В основе экспозиции графические новеллы — истории судеб 21-го защитника Родины», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Герои выставки родились в разных регионах страны. Их истории доступны для прочтения на тач-столах и для интерактивного просмотра. «Безусловно, эта экспозиция бесценна. Она несет в себе правдивую историю, реальные факты, рассказывает об истинных героях нашего времени», — написал Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки. Она посвящена землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.