03 марта 2023
02 марта 2023

Мэр из ХМАО почтил память земляков, погибших в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотовыставка Индустриальный мир глазами Александра Родченко в ГЦСИ-Урал. Екатеринбург
Фотовыставка проходит в ДК «Октябрь» Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки, посвященной землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Об этом мэр рассказал на своей страннице в telegram-канале.

«В Нижневартовске открылась выставка, посвященная героям специальной военной операции. Здесь представлены фотографии земляков, погибших при исполнении воинского долга, снимки о событиях СВО», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что жители Нижневартовска будут помнить и гордиться героями и брать с них пример. Выставка проходит ежедневно в ДК «Октябрь».

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены героев», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины, чьи мужья ушли защищать Родину, сфотографировались в их парадной военной форме. Проект в ХМАО реализован фотографом из Сургута Викторией Туровой и получил поддержку губернатора Комаровой.

Дмитрий Кощенко посетил выставку в память о героях СВО

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки, посвященной землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Об этом мэр рассказал на своей страннице в telegram-канале. «В Нижневартовске открылась выставка, посвященная героям специальной военной операции. Здесь представлены фотографии земляков, погибших при исполнении воинского долга, снимки о событиях СВО», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что жители Нижневартовска будут помнить и гордиться героями и брать с них пример. Выставка проходит ежедневно в ДК «Октябрь». Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены героев», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины, чьи мужья ушли защищать Родину, сфотографировались в их парадной военной форме. Проект в ХМАО реализован фотографом из Сургута Викторией Туровой и получил поддержку губернатора Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...