Фотовыставка проходит в ДК «Октябрь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко принял участие в открытии выставки, посвященной землякам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Об этом мэр рассказал на своей страннице в telegram-канале.

«В Нижневартовске открылась выставка, посвященная героям специальной военной операции. Здесь представлены фотографии земляков, погибших при исполнении воинского долга, снимки о событиях СВО», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что жители Нижневартовска будут помнить и гордиться героями и брать с них пример. Выставка проходит ежедневно в ДК «Октябрь».

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены героев», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины, чьи мужья ушли защищать Родину, сфотографировались в их парадной военной форме. Проект в ХМАО реализован фотографом из Сургута Викторией Туровой и получил поддержку губернатора Комаровой.