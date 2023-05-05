Пермяков в праздники приглашают научиться стрелять из винтовок и пистолетов

Попробовать себя в стрельбе из настоящего оружия можно как на полигонах, так и в тирах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 6—7 мая пройдут соревнования по стрельбе из огнестрельного оружия. Также у горожан есть возможность научиться обращению с огнестрельным оружием и стрельбе из него. Так, на стрельбище «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края (ул. Фрунзе, 100) состоятся соревнования, посвященные Дню Победы.

«7 мая состоятся городские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки „Отличный стрелок“, посвященные Дню Победы», — говорится на сайте. 6 мая свои соревнования для стрелков проводит и пермский центр стрелковой подготовки. Участники соберутся на стрельбище «Восточный рубеж» (Восточный обход, 14-й км), рассказал URA.RU руководитель центра Сергей Чегодаев.

По словам Чегодаева, организацией регулярно проводятся обучающие и тренировочные семинары как для спортсменов, так и для всех желающих научиться стрелять из оружия. Ближайшие семинары у нас пройдут 7 и 8 мая. Стоимость занятий обсуждается с каждым индивидуально. Мы учим стрельбе из карабина, различных пистолетов, ружей и даже револьверов», — пояснил Чегодаев.

Помимо стрельбищ в городе работают и стрелковые тиры. Спортивное общество «Динамо» (ул. Краснова, 1/3) ведет набор детей от восьми лет и взрослых в секции пулевой стрельбы. Обучение стрельбе из винтовки и пневматического пистолета (месячный абонемент) обойдется в 6700 рублей, указано в группе общества в соцсети «ВКонтакте».

Стрелковый Клуб «Одиссей» (ул. Стахановская, 54 П) предлагает пермякам научиться стрелять из 25 видов оружия, в том числе, травматического. «В клубе представлено более 25 видов оружия как отечественного, так и зарубежного производства в различных калибрах: пистолеты и карабины времен ВОВ, оружие советской эпохи, а также современные образцы», — говорится на сайте «Одиссея».

К примеру, стоимость стрельбы из пистолета (разовое посещение) составит 1950 рублей. Стрельба из винтовки, автомата, пулемета обойдется в 2150 рублей. В стоимость входят: курс безопасного обращения с оружием, 20 выстрелов и две мишени. Также в тире есть возможность освоить искусство метания ножей. Такая услуга будет стоить одну тысячу рублей.