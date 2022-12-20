В Перми открываются курсы по обучению стрельбе из «ковбойских» револьверов

Револьверы являются точной копией образцов оружия конца 19 века (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми открываются курсы по обучению стрельбе из револьверов одинарного действия. Именно такое оружие можно было часто увидеть в фильмах про ковбоев, рассказал URA.RU руководитель краевой федерации практической стрельбы Сергей Чегодаев. Занятия будут проводиться в стрелковом тире «Динамо», а также на стрельбище «Восточный рубеж».

«Сейчас мы единственные в городе, кто привез револьверы одинарного действия. Если вы помните, такие в фильмах про ковбоев можно было увидеть. Нам удалось пока купить три штуки. На самом деле, это современные реплики пистолетов конца 19 века, сделанные в Италии фирмой Pietta. Под эти револьверы мы готовим свою программу: будем обучать, рассказывать, давать возможность пострелять из оружия», — пояснил Чегодаев. Он отметил, что несколько лет занимается в России популяризацией именно этого вида оружия.

В перспективе, планируется развитие техники «ковбойской» стрельбы, и, возможно, создание стрелкового клуба, посвященного этому направлению. Подобный сейчас действует в Москве, где уже проводятся соревнования. Сейчас федерация практической стрельбы Прикамья ждет разрешение на использование револьверов от Росгвардии, после этого будет определена точная дата проведения занятий. Ориентировочно, они пройдут в новогодние праздники. Стоимость занятий станет известна позже, отметил Чегодаев.