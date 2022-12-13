13 декабря 2022

Пермякам на Новый год предложили дарить стрельбы на полигоне

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Тренировка ЖГУТа на стрельбище ДОСААФ в Старопышминске. Свердловская область, жгут, женская гвардия урала, начальная военная подготовка, обращение с оружием, стрельбище досааф
Стрельбище «Лосиный лог» предлагает сделать необычный подарок близким на Новый год Фото:

В Перми в качестве новогоднего подарка предлагаются сертификаты на стрельбы на полигоне. Необычно поздравить с предстоящими праздниками предложили сделать сотрудники стрельбища «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края. Информация опубликована в группе стрельбища в соцсети «ВКонтакте».

«До Нового года остается все меньше и меньше времени, поэтому пора задуматься о подарках на праздник. Подарочный сертификат на стрельбу — прекрасная возможность сделать нужный, полезный и желанный подарок для коллег, родных и близких», — говорится в группе стрельбища «Лосиный лог».

Также в новогодние каникулы пермяки могут пройти учебно-тренировочные сборы по начальной военной подготовке. Их проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». Свои курсы НВП проводит и пермское ДОСААФ совместно с общественной организацией «Ветеранский резерв», и военно-патриотическим движением «Гвардейская смена». Сообщалось, что занятия ведут боевые офицеры и участники военных конфликтов.

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В Перми в качестве новогоднего подарка предлагаются сертификаты на стрельбы на полигоне. Необычно поздравить с предстоящими праздниками предложили сделать сотрудники стрельбища «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края. Информация опубликована в группе стрельбища в соцсети «ВКонтакте». «До Нового года остается все меньше и меньше времени, поэтому пора задуматься о подарках на праздник. Подарочный сертификат на стрельбу — прекрасная возможность сделать нужный, полезный и желанный подарок для коллег, родных и близких», — говорится в группе стрельбища «Лосиный лог». Также в новогодние каникулы пермяки могут пройти учебно-тренировочные сборы по начальной военной подготовке. Их проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». Свои курсы НВП проводит и пермское ДОСААФ совместно с общественной организацией «Ветеранский резерв», и военно-патриотическим движением «Гвардейская смена». Сообщалось, что занятия ведут боевые офицеры и участники военных конфликтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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