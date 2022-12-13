Пермякам на Новый год предложили дарить стрельбы на полигоне

В Перми в качестве новогоднего подарка предлагаются сертификаты на стрельбы на полигоне. Необычно поздравить с предстоящими праздниками предложили сделать сотрудники стрельбища «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края. Информация опубликована в группе стрельбища в соцсети «ВКонтакте».
«До Нового года остается все меньше и меньше времени, поэтому пора задуматься о подарках на праздник. Подарочный сертификат на стрельбу — прекрасная возможность сделать нужный, полезный и желанный подарок для коллег, родных и близких», — говорится в группе стрельбища «Лосиный лог».
Также в новогодние каникулы пермяки могут пройти учебно-тренировочные сборы по начальной военной подготовке. Их проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». Свои курсы НВП проводит и пермское ДОСААФ совместно с общественной организацией «Ветеранский резерв», и военно-патриотическим движением «Гвардейская смена». Сообщалось, что занятия ведут боевые офицеры и участники военных конфликтов.
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В Перми в качестве новогоднего подарка предлагаются сертификаты на стрельбы на полигоне. Необычно поздравить с предстоящими праздниками предложили сделать сотрудники стрельбища «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края. Информация опубликована в группе стрельбища в соцсети «ВКонтакте». «До Нового года остается все меньше и меньше времени, поэтому пора задуматься о подарках на праздник. Подарочный сертификат на стрельбу — прекрасная возможность сделать нужный, полезный и желанный подарок для коллег, родных и близких», — говорится в группе стрельбища «Лосиный лог». Также в новогодние каникулы пермяки могут пройти учебно-тренировочные сборы по начальной военной подготовке. Их проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». Свои курсы НВП проводит и пермское ДОСААФ совместно с общественной организацией «Ветеранский резерв», и военно-патриотическим движением «Гвардейская смена». Сообщалось, что занятия ведут боевые офицеры и участники военных конфликтов.