Пермякам на Новый год предложили дарить стрельбы на полигоне

14 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Стрельбище «Лосиный лог» предлагает сделать необычный подарок близким на Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми в качестве новогоднего подарка предлагаются сертификаты на стрельбы на полигоне. Необычно поздравить с предстоящими праздниками предложили сделать сотрудники стрельбища «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края. Информация опубликована в группе стрельбища в соцсети «ВКонтакте». «До Нового года остается все меньше и меньше времени, поэтому пора задуматься о подарках на праздник. Подарочный сертификат на стрельбу — прекрасная возможность сделать нужный, полезный и желанный подарок для коллег, родных и близких», — говорится в группе стрельбища «Лосиный лог». Также в новогодние каникулы пермяки могут пройти учебно-тренировочные сборы по начальной военной подготовке. Их проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». Свои курсы НВП проводит и пермское ДОСААФ совместно с общественной организацией «Ветеранский резерв», и военно-патриотическим движением «Гвардейская смена». Сообщалось, что занятия ведут боевые офицеры и участники военных конфликтов.

В Перми в качестве новогоднего подарка предлагаются сертификаты на стрельбы на полигоне. Необычно поздравить с предстоящими праздниками предложили сделать сотрудники стрельбища «Лосиный лог» ДОСААФ Пермского края. Информация опубликована в группе стрельбища в соцсети «ВКонтакте». «До Нового года остается все меньше и меньше времени, поэтому пора задуматься о подарках на праздник. Подарочный сертификат на стрельбу — прекрасная возможность сделать нужный, полезный и желанный подарок для коллег, родных и близких», — говорится в группе стрельбища «Лосиный лог». Также в новогодние каникулы пермяки могут пройти учебно-тренировочные сборы по начальной военной подготовке. Их проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». Свои курсы НВП проводит и пермское ДОСААФ совместно с общественной организацией «Ветеранский резерв», и военно-патриотическим движением «Гвардейская смена». Сообщалось, что занятия ведут боевые офицеры и участники военных конфликтов.