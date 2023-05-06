Свердловчанка разместит в своем доме эвакуированных жителей Первомайского

В Первомайском 6 мая загорелись склады (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Жительница Режа Елена (имя изменено — прим. ред.) в соцсетях сообщила, что готова принять у себя дома эвакуированных жителей поселка Первомайский, где 6 мая загорелись складские помещения. Об этом она написала в соцсети.
«Добрый вечер. Готовы принять эвакуированных с детьми у себя», — рассказала Елена.
Крупный пожар в поселке Первомайский разгорелся вечером 6 мая. Там вспыхнули склады, на которых хранятся боеприпасы. Огонь уничтожил два здания. Известно об одном пострадавшем. Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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