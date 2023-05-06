Свердловчанка разместит в своем доме эвакуированных жителей Первомайского

07 мая 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

В Первомайском 6 мая загорелись склады (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жительница Режа Елена (имя изменено — прим. ред.) в соцсетях сообщила, что готова принять у себя дома эвакуированных жителей поселка Первомайский, где 6 мая загорелись складские помещения. Об этом она написала в соцсети. «Добрый вечер. Готовы принять эвакуированных с детьми у себя», — рассказала Елена. Крупный пожар в поселке Первомайский разгорелся вечером 6 мая. Там вспыхнули склады, на которых хранятся боеприпасы. Огонь уничтожил два здания. Известно об одном пострадавшем. Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

Жительница Режа Елена (имя изменено — прим. ред.) в соцсетях сообщила, что готова принять у себя дома эвакуированных жителей поселка Первомайский, где 6 мая загорелись складские помещения. Об этом она написала в соцсети. «Добрый вечер. Готовы принять эвакуированных с детьми у себя», — рассказала Елена. Крупный пожар в поселке Первомайский разгорелся вечером 6 мая. Там вспыхнули склады, на которых хранятся боеприпасы. Огонь уничтожил два здания. Известно об одном пострадавшем. Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.