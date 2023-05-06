06 мая 2023

Свердловчанка разместит в своем доме эвакуированных жителей Первомайского

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, огонь, пожарный рукав, пожарный
В Первомайском 6 мая загорелись склады (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

Жительница Режа Елена (имя изменено — прим. ред.) в соцсетях сообщила, что готова принять у себя дома эвакуированных жителей поселка Первомайский, где 6 мая загорелись складские помещения. Об этом она написала в соцсети.

«Добрый вечер. Готовы принять эвакуированных с детьми у себя», — рассказала Елена.

Крупный пожар в поселке Первомайский разгорелся вечером 6 мая. Там вспыхнули склады, на которых хранятся боеприпасы. Огонь уничтожил два здания. Известно об одном пострадавшем. Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

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Жительница Режа Елена (имя изменено — прим. ред.) в соцсетях сообщила, что готова принять у себя дома эвакуированных жителей поселка Первомайский, где 6 мая загорелись складские помещения. Об этом она написала в соцсети. «Добрый вечер. Готовы принять эвакуированных с детьми у себя», — рассказала Елена. Крупный пожар в поселке Первомайский разгорелся вечером 6 мая. Там вспыхнули склады, на которых хранятся боеприпасы. Огонь уничтожил два здания. Известно об одном пострадавшем. Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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