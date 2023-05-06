На горящем складе в Первомайском был смертельный взрыв

07 мая 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ранее на режевском складе взрыв снаряда унес жизнь человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На горящем складе в поселке Первомайский (Свердловская область) ранее были чрезвычайные происшествия. Так, в январе 2022 года в результате взрыва погиб рабочий, сообщало URA.RU. В частности, 22 января прошлого года сообщалось, что в кирпичном цехе на складе во время выгрузки сдетонировал снаряд и прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Также была разрушена часть внутренней отделки и кровля. Склад принадлежит режевскому предприятию «Гефест-М». Основной его род деятельности — утилизация боеприпасов. Как сообщало агентство, на складе происходит крупный пожар. Местное население эвакуировано.

На горящем складе в поселке Первомайский (Свердловская область) ранее были чрезвычайные происшествия. Так, в январе 2022 года в результате взрыва погиб рабочий, сообщало URA.RU. В частности, 22 января прошлого года сообщалось, что в кирпичном цехе на складе во время выгрузки сдетонировал снаряд и прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Также была разрушена часть внутренней отделки и кровля. Склад принадлежит режевскому предприятию «Гефест-М». Основной его род деятельности — утилизация боеприпасов. Как сообщало агентство, на складе происходит крупный пожар. Местное население эвакуировано.