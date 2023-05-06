06 мая 2023

На горящем складе в Первомайском был смертельный взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, гильза, боеприпас, холостой снаряд
Ранее на режевском складе взрыв снаряда унес жизнь человека Фото:
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Пожары в Свердловской области

На горящем складе в поселке Первомайский (Свердловская область) ранее были чрезвычайные происшествия. Так, в январе 2022 года в результате взрыва погиб рабочий, сообщало URA.RU.

В частности, 22 января прошлого года сообщалось, что в кирпичном цехе на складе во время выгрузки сдетонировал снаряд и прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Также была разрушена часть внутренней отделки и кровля.

Склад принадлежит режевскому предприятию «Гефест-М». Основной его род деятельности — утилизация боеприпасов. Как сообщало агентство, на складе происходит крупный пожар. Местное население эвакуировано.

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На горящем складе в поселке Первомайский (Свердловская область) ранее были чрезвычайные происшествия. Так, в январе 2022 года в результате взрыва погиб рабочий, сообщало URA.RU. В частности, 22 января прошлого года сообщалось, что в кирпичном цехе на складе во время выгрузки сдетонировал снаряд и прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Также была разрушена часть внутренней отделки и кровля. Склад принадлежит режевскому предприятию «Гефест-М». Основной его род деятельности — утилизация боеприпасов. Как сообщало агентство, на складе происходит крупный пожар. Местное население эвакуировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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