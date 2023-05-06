На горящем складе в Первомайском был смертельный взрыв

Ранее на режевском складе взрыв снаряда унес жизнь человека
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
На горящем складе в поселке Первомайский (Свердловская область) ранее были чрезвычайные происшествия. Так, в январе 2022 года в результате взрыва погиб рабочий, сообщало URA.RU.
В частности, 22 января прошлого года сообщалось, что в кирпичном цехе на складе во время выгрузки сдетонировал снаряд и прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Также была разрушена часть внутренней отделки и кровля.
Склад принадлежит режевскому предприятию «Гефест-М». Основной его род деятельности — утилизация боеприпасов. Как сообщало агентство, на складе происходит крупный пожар. Местное население эвакуировано.
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