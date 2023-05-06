В городе ХМАО на решение вопроса с питьевой водой выделят 15 миллионов рублей

В Нягани (ХМАО) на реализацию проекта по снабжению жителей города чистой питьевой водой планируется выделить 15 миллионов рублей из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев.
«В рамках регионального проекта „Чистая вода“ в Нягани реализуется проект „Питьевое водоснабжение. Полное развитие“. На его исполнение предусмотрено 15 миллионов рублей — средства муниципального, регионального и федерального бюджетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 2013 года в городе работает одна ступень очистки воды. Она выполняет функцию обезжелезивания. Новый проект предусматривает строительство системы, удаляющей из воды ионы марганца. Для этого построят две площадки — насосную станцию с фильтровальным залом и насосную станцию подкачки воды.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Для этих целей заключен муниципальный контракт на строительство фильтровальной станции, срок исполнения которого — февраль 2023 года.
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