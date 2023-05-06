06 мая 2023
05 мая 2023

В городе ХМАО на решение вопроса с питьевой водой выделят 15 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дизайнер Ирина Потапова. Екатеринбург., стаканы, графин, вода питьевая
Планируется построить систему очистки воды от ионов марганца Фото:

В Нягани (ХМАО) на реализацию проекта по снабжению жителей города чистой питьевой водой планируется выделить 15 миллионов рублей из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев.

«В рамках регионального проекта „Чистая вода“ в Нягани реализуется проект „Питьевое водоснабжение. Полное развитие“. На его исполнение предусмотрено 15 миллионов рублей — средства муниципального, регионального и федерального бюджетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2013 года в городе работает одна ступень очистки воды. Она выполняет функцию обезжелезивания. Новый проект предусматривает строительство системы, удаляющей из воды ионы марганца. Для этого построят две площадки — насосную станцию с фильтровальным залом и насосную станцию подкачки воды.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Для этих целей заключен муниципальный контракт на строительство фильтровальной станции, срок исполнения которого — февраль 2023 года.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) на реализацию проекта по снабжению жителей города чистой питьевой водой планируется выделить 15 миллионов рублей из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев. «В рамках регионального проекта „Чистая вода“ в Нягани реализуется проект „Питьевое водоснабжение. Полное развитие“. На его исполнение предусмотрено 15 миллионов рублей — средства муниципального, регионального и федерального бюджетов», — говорится в сообщении. Уточняется, что с 2013 года в городе работает одна ступень очистки воды. Она выполняет функцию обезжелезивания. Новый проект предусматривает строительство системы, удаляющей из воды ионы марганца. Для этого построят две площадки — насосную станцию с фильтровальным залом и насосную станцию подкачки воды. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Для этих целей заключен муниципальный контракт на строительство фильтровальной станции, срок исполнения которого — февраль 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...