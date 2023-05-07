В Нижневартовске горел балкон квартиры в многоэтажке. Видео

08 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске загорелся балкон в многоэтажном жилом доме Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске загорелся балкон в жилом многоэтажном доме по адресу Пермская 37. О происшествии корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 10.59 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Пермская 37. В 11.15 пожар был потушен, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Пожар начался на балконе квартиры на восьмом этаже. Причины возгорания выясняются. Видео: telegram-канал «Первый Нижневартовский»

В Нижневартовске загорелся балкон в жилом многоэтажном доме по адресу Пермская 37. О происшествии корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 10.59 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Пермская 37. В 11.15 пожар был потушен, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Пожар начался на балконе квартиры на восьмом этаже. Причины возгорания выясняются. Видео: telegram-канал «Первый Нижневартовский»