В Нижневартовске загорелся балкон в многоэтажном жилом доме
В Нижневартовске загорелся балкон в жилом многоэтажном доме по адресу Пермская 37. О происшествии корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В 10.59 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Пермская 37. В 11.15 пожар был потушен, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пожар начался на балконе квартиры на восьмом этаже. Причины возгорания выясняются.
Видео: telegram-канал «Первый Нижневартовский»
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