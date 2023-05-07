07 мая 2023
06 мая 2023

В Нижневартовске горел балкон квартиры в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Дружбе. Нижневартовск., пожарная машина
В Нижневартовске загорелся балкон в многоэтажном жилом доме Фото:

В Нижневартовске загорелся балкон в жилом многоэтажном доме по адресу Пермская 37. О происшествии корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В 10.59 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Пермская 37. В 11.15 пожар был потушен, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар начался на балконе квартиры на восьмом этаже. Причины возгорания выясняются.

Видео: telegram-канал «Первый Нижневартовский»

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В Нижневартовске загорелся балкон в жилом многоэтажном доме по адресу Пермская 37. О происшествии корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 10.59 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Пермская 37. В 11.15 пожар был потушен, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Пожар начался на балконе квартиры на восьмом этаже. Причины возгорания выясняются. Видео: telegram-канал «Первый Нижневартовский»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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