Знамя Победы подняли на Эльбрус. Фото

09 мая 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Знамя Победы водрузили спасатели МЧС и альпинисты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР 9 мая подняли на Эльбрус Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. «Сегодня, в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram . Отмечается, что восхождение усложняли сильный ветер, туман и снегопад. Однако в 10 утра отряд из 18 человек водрузил Знамя Победы на высочайшей горной вершине Европы. Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся торжественный военный парад. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU рассказывало, как День Победы отмечают по всему миру. Помимо России в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие Армения, Германия, Франция, Австралия и другие страны. МЧС КБР МЧС КБР

Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР 9 мая подняли на Эльбрус Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. «Сегодня, в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Отмечается, что восхождение усложняли сильный ветер, туман и снегопад. Однако в 10 утра отряд из 18 человек водрузил Знамя Победы на высочайшей горной вершине Европы. Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся торжественный военный парад. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU рассказывало, как День Победы отмечают по всему миру. Помимо России в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие Армения, Германия, Франция, Австралия и другие страны.