Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР 9 мая подняли на Эльбрус Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«Сегодня, в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении пресс-службы в
Отмечается, что восхождение усложняли сильный ветер, туман и снегопад. Однако в 10 утра отряд из 18 человек водрузил Знамя Победы на высочайшей горной вершине Европы.
Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся торжественный военный парад. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU рассказывало, как День Победы отмечают по всему миру. Помимо России в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие Армения, Германия, Франция, Австралия и другие страны.
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