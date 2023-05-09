Знамя Победы подняли на Эльбрус. Фото

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Тренировка демонстрационного пролета авиации к Параду Победы. Екатеринбург, авиация, знамя победы, самолет, ввс рф, ту-134 а
Знамя Победы водрузили спасатели МЧС и альпинисты Фото:

Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР 9 мая подняли на Эльбрус Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

«Сегодня, в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Отмечается, что восхождение усложняли сильный ветер, туман и снегопад. Однако в 10 утра отряд из 18 человек водрузил Знамя Победы на высочайшей горной вершине Европы.

Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся торжественный военный парад. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU рассказывало, как День Победы отмечают по всему миру. Помимо России в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие Армения, Германия, Франция, Австралия и другие страны.

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Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР 9 мая подняли на Эльбрус Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. «Сегодня, в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Отмечается, что восхождение усложняли сильный ветер, туман и снегопад. Однако в 10 утра отряд из 18 человек водрузил Знамя Победы на высочайшей горной вершине Европы. Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся торжественный военный парад. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU рассказывало, как День Победы отмечают по всему миру. Помимо России в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие Армения, Германия, Франция, Австралия и другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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