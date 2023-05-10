Песков заявил, что нужно разобраться в обстоятельствах гибели французского журналиста в Бахмуте

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал не верить на слово украинским представителям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В обстоятельствах гибели французского журналиста Армана Сольдена в Бахмуте (Артемовске) необходимо разбираться, а также не верить заявлениям Киева о том, что в день гибели журналиста велся обстрел украинских городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не располагаю информацией, к сожалению. Вам важно обратиться в наше Минобороны. Второе — предлагаю не верить на слово украинским представителям [насчет обстрела их городов]. Здесь нужно разбираться в обстоятельствах гибели этого журналиста», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля напомнил о недавнем решении украинских представителей, запрещающим прессе посещать районы рядом с линией боевого соприкосновения.

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В обстоятельствах гибели французского журналиста Армана Сольдена в Бахмуте (Артемовске) необходимо разбираться, а также не верить заявлениям Киева о том, что в день гибели журналиста велся обстрел украинских городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не располагаю информацией, к сожалению. Вам важно обратиться в наше Минобороны. Второе — предлагаю не верить на слово украинским представителям [насчет обстрела их городов]. Здесь нужно разбираться в обстоятельствах гибели этого журналиста», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля напомнил о недавнем решении украинских представителей, запрещающим прессе посещать районы рядом с линией боевого соприкосновения.
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