10 мая 2023

Силовики выступили со срочным предупреждением к свердловчанам

Спасатели предупредили свердловчан о смоге с 11 по 13 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
Спасатели предполагают, что смог от пожаров может установиться до 13 мая Фото:
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Пожары в Свердловской области

Спасатели из свердловского ГУ МЧС предупредили жителей региона об опасном смоге, который может установиться с 11 по 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального ГУ МЧС. Спасатели уточнили, что свердловчанам стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и как можно реже контактировать со смогом.

Жителям региона посоветовали держать окна закрытыми, чтобы в квартиру и офис не попадали опасные частицы. Если окно приходится открыть, то его стоит занавесить мокрой марлей, которая остановит микрочастицы гари. В квартире стоит чаще протирать пыль и использовать увлажнитель воздуха. При проблемах со здоровьем нужно срочно обращаться к врачу, добавили спасатели.

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Спасатели из свердловского ГУ МЧС предупредили жителей региона об опасном смоге, который может установиться с 11 по 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального ГУ МЧС. Спасатели уточнили, что свердловчанам стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и как можно реже контактировать со смогом. Жителям региона посоветовали держать окна закрытыми, чтобы в квартиру и офис не попадали опасные частицы. Если окно приходится открыть, то его стоит занавесить мокрой марлей, которая остановит микрочастицы гари. В квартире стоит чаще протирать пыль и использовать увлажнитель воздуха. При проблемах со здоровьем нужно срочно обращаться к врачу, добавили спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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