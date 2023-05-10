Силовики выступили со срочным предупреждением к свердловчанам

Спасатели предупредили свердловчан о смоге с 11 по 13 мая

11 мая 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Спасатели предполагают, что смог от пожаров может установиться до 13 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Спасатели из свердловского ГУ МЧС предупредили жителей региона об опасном смоге, который может установиться с 11 по 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального ГУ МЧС. Спасатели уточнили, что свердловчанам стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и как можно реже контактировать со смогом. Жителям региона посоветовали держать окна закрытыми, чтобы в квартиру и офис не попадали опасные частицы. Если окно приходится открыть, то его стоит занавесить мокрой марлей, которая остановит микрочастицы гари. В квартире стоит чаще протирать пыль и использовать увлажнитель воздуха. При проблемах со здоровьем нужно срочно обращаться к врачу, добавили спасатели.

Спасатели из свердловского ГУ МЧС предупредили жителей региона об опасном смоге, который может установиться с 11 по 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального ГУ МЧС. Спасатели уточнили, что свердловчанам стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и как можно реже контактировать со смогом. Жителям региона посоветовали держать окна закрытыми, чтобы в квартиру и офис не попадали опасные частицы. Если окно приходится открыть, то его стоит занавесить мокрой марлей, которая остановит микрочастицы гари. В квартире стоит чаще протирать пыль и использовать увлажнитель воздуха. При проблемах со здоровьем нужно срочно обращаться к врачу, добавили спасатели.