Власти ХМАО сняли ограничения по посещению лесов

Власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. В МЧС сообщили агентству, что в настоящее время ходить в лес нельзя только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.
«Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — сообщили в МЧС.
В других районах ХМАО запрет действовал во время майских праздников — до 10 мая. Ограничение могут возобновить, если ситуация с пожарами ухудшится.
Ранее URA.RU писало, что в майские праздники в ХМАО ограничили для жителей походы в лес. В округе ввели особый противопожарный режим.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.