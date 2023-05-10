10 мая 2023

Власти ХМАО сняли ограничения по посещению лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Ограничение на посещение лесов еще действует в Нижневартовском и Ханты-мансийском районах ХМАО Фото:

Власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. В МЧС сообщили агентству, что в настоящее время ходить в лес нельзя только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.

«Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — сообщили в МЧС.

В других районах ХМАО запрет действовал во время майских праздников — до 10 мая. Ограничение могут возобновить, если ситуация с пожарами ухудшится.

Ранее URA.RU писало, что в майские праздники в ХМАО ограничили для жителей походы в лес. В округе ввели особый противопожарный режим.

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Власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. В МЧС сообщили агентству, что в настоящее время ходить в лес нельзя только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. «Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — сообщили в МЧС. В других районах ХМАО запрет действовал во время майских праздников — до 10 мая. Ограничение могут возобновить, если ситуация с пожарами ухудшится. Ранее URA.RU писало, что в майские праздники в ХМАО ограничили для жителей походы в лес. В округе ввели особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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