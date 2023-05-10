Власти ХМАО сняли ограничения по посещению лесов

11 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Ограничение на посещение лесов еще действует в Нижневартовском и Ханты-мансийском районах ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. В МЧС сообщили агентству, что в настоящее время ходить в лес нельзя только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. «Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — сообщили в МЧС. В других районах ХМАО запрет действовал во время майских праздников — до 10 мая. Ограничение могут возобновить, если ситуация с пожарами ухудшится. Ранее URA.RU писало, что в майские праздники в ХМАО ограничили для жителей походы в лес. В округе ввели особый противопожарный режим.

Власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. В МЧС сообщили агентству, что в настоящее время ходить в лес нельзя только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. «Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — сообщили в МЧС. В других районах ХМАО запрет действовал во время майских праздников — до 10 мая. Ограничение могут возобновить, если ситуация с пожарами ухудшится. Ранее URA.RU писало, что в майские праздники в ХМАО ограничили для жителей походы в лес. В округе ввели особый противопожарный режим.