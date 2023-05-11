В Тюмени наркоманов хотят развлекать за счет бюджета

В Тюмени в список получателей соцуслуг за счет бюджета хотят включить наркоманов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реабилитационный центр Урал без наркотиков. Екатеринбург, наркоман, реабилитант, силуэт, инкогнито, аноним
Больные наркоманией будут получать услуги в полустационарной форме Фото:

Тюменские власти хотят внести в список получателей социальных услуг граждан, больных наркоманией: им будут организовывать культурный досуг и оказывать иную помощь. Соответствующие поправки в региональный закон вынесены на обсуждение.

«Внести изменения в закон Тюменской области „О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг“. Дополнить его статьей с перечнем услуг, предоставляемых больным наркоманией», — говорится в проекте поправок в региональное законодательство, размещенном на сайте правительства области.

Согласно документу, поставщики социальных услуг (в число которых входят как государственные, так и частные организации, получающие субсидии из бюджета) будут помогать данным категориям граждан в самых разных вопросах. В перечне такие мероприятия, как организация культурного досуга, психологические тренинги и консультации, оказание помощи в трудоустройстве, юридическая поддержка и так далее.

В настоящее время в круг получателей соцуслуг от поставщиков входят инвалиды (в том числе дети), ветераны, престарелые, бездомные, освободившиеся заключенные и прочие социально уязвимые категории граждан. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские власти хотят внести в список получателей социальных услуг граждан, больных наркоманией: им будут организовывать культурный досуг и оказывать иную помощь. Соответствующие поправки в региональный закон вынесены на обсуждение. «Внести изменения в закон Тюменской области „О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг“. Дополнить его статьей с перечнем услуг, предоставляемых больным наркоманией», — говорится в проекте поправок в региональное законодательство, размещенном на сайте правительства области. Согласно документу, поставщики социальных услуг (в число которых входят как государственные, так и частные организации, получающие субсидии из бюджета) будут помогать данным категориям граждан в самых разных вопросах. В перечне такие мероприятия, как организация культурного досуга, психологические тренинги и консультации, оказание помощи в трудоустройстве, юридическая поддержка и так далее. В настоящее время в круг получателей соцуслуг от поставщиков входят инвалиды (в том числе дети), ветераны, престарелые, бездомные, освободившиеся заключенные и прочие социально уязвимые категории граждан. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...