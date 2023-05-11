В Тюмени наркоманов хотят развлекать за счет бюджета

В Тюмени в список получателей соцуслуг за счет бюджета хотят включить наркоманов

11 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Больные наркоманией будут получать услуги в полустационарной форме Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменские власти хотят внести в список получателей социальных услуг граждан, больных наркоманией: им будут организовывать культурный досуг и оказывать иную помощь. Соответствующие поправки в региональный закон вынесены на обсуждение. «Внести изменения в закон Тюменской области „О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг“. Дополнить его статьей с перечнем услуг, предоставляемых больным наркоманией», — говорится в проекте поправок в региональное законодательство, размещенном на сайте правительства области. Согласно документу, поставщики социальных услуг (в число которых входят как государственные, так и частные организации, получающие субсидии из бюджета) будут помогать данным категориям граждан в самых разных вопросах. В перечне такие мероприятия, как организация культурного досуга, психологические тренинги и консультации, оказание помощи в трудоустройстве, юридическая поддержка и так далее. В настоящее время в круг получателей соцуслуг от поставщиков входят инвалиды (в том числе дети), ветераны, престарелые, бездомные, освободившиеся заключенные и прочие социально уязвимые категории граждан. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Тюменские власти хотят внести в список получателей социальных услуг граждан, больных наркоманией: им будут организовывать культурный досуг и оказывать иную помощь. Соответствующие поправки в региональный закон вынесены на обсуждение. «Внести изменения в закон Тюменской области „О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг“. Дополнить его статьей с перечнем услуг, предоставляемых больным наркоманией», — говорится в проекте поправок в региональное законодательство, размещенном на сайте правительства области. Согласно документу, поставщики социальных услуг (в число которых входят как государственные, так и частные организации, получающие субсидии из бюджета) будут помогать данным категориям граждан в самых разных вопросах. В перечне такие мероприятия, как организация культурного досуга, психологические тренинги и консультации, оказание помощи в трудоустройстве, юридическая поддержка и так далее. В настоящее время в круг получателей соцуслуг от поставщиков входят инвалиды (в том числе дети), ветераны, престарелые, бездомные, освободившиеся заключенные и прочие социально уязвимые категории граждан. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.