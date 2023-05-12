Власти ХМАО сообщили о ситуации с пожарами в регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов уточняет, что мониторинг лесов в Югре ведется в постоянном режиме.
«По состоянию на 09.00 13 мая, в автономном округе отсутствуют действующие природные пожары. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
По информации департамента, 13 мая в регионе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности, а в Кондинском районе — 4 класс. За прошедшие сутки в ХМАО было ликвидировано два ландшафтных возгорания.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. Особый противопожарный режим действует только в Ханты-Мансийском районе и в Новоаганске Нижневартовского района.
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