12 мая 2023
11 мая 2023

Власти ХМАО сообщили о ситуации с пожарами в регионе

В ХМАО на 13 мая отсутствуют действующие природные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, мчс, пожар, огонь
За прошлые сутки потушено два ландшафтных возгорания Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов уточняет, что мониторинг лесов в Югре ведется в постоянном режиме.

«По состоянию на 09.00 13 мая, в автономном округе отсутствуют действующие природные пожары. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

По информации департамента, 13 мая в регионе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности, а в Кондинском районе — 4 класс. За прошедшие сутки в ХМАО было ликвидировано два ландшафтных возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. Особый противопожарный режим действует только в Ханты-Мансийском районе и в Новоаганске Нижневартовского района.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов уточняет, что мониторинг лесов в Югре ведется в постоянном режиме. «По состоянию на 09.00 13 мая, в автономном округе отсутствуют действующие природные пожары. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. По информации департамента, 13 мая в регионе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности, а в Кондинском районе — 4 класс. За прошедшие сутки в ХМАО было ликвидировано два ландшафтных возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сняли ограничение на посещение лесов. Особый противопожарный режим действует только в Ханты-Мансийском районе и в Новоаганске Нижневартовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...