В городе ХМАО усилится смог из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях

Смог снова пришел в Кондинский район из Свердловской и Тюменской области
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщает глава города Тимур Закирзянов.
«По информации начальника Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона Евгения Яремако дымка в Урае с Тюменской и Свердловской областей. Возможно ее усиление к обеду», — сообщает мэр в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. За прошедшие сутки в округе было ликвидировано два ландшафтных возгорания.
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