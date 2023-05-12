12 мая 2023
11 мая 2023

В городе ХМАО усилится смог из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях

Власти Урая предупредили жителей об усилении смога из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, смог, плохая видимость, загрязнение окружающей среды, грязный воздух, экология, экологическая обстановка
Смог снова пришел в Кондинский район из Свердловской и Тюменской области Фото:
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В Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщает глава города Тимур Закирзянов.

«По информации начальника Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона Евгения Яремако дымка в Урае с Тюменской и Свердловской областей. Возможно ее усиление к обеду», — сообщает мэр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. За прошедшие сутки в округе было ликвидировано два ландшафтных возгорания.

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В Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщает глава города Тимур Закирзянов. «По информации начальника Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона Евгения Яремако дымка в Урае с Тюменской и Свердловской областей. Возможно ее усиление к обеду», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. За прошедшие сутки в округе было ликвидировано два ландшафтных возгорания.
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