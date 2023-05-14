Бутылки стали строительным материалом для плавсредства Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Челябинска Дмитрий продает плавательное средство из бутылок и канистр. Как мастер рассказал URA.RU, конструкция удерживает на воде вес больше 150 кг.

«Плавсредство создано из наполненных воздухом бутылок и канистр. Они крепятся на раме из алюминия и дерева. „Плот“ выдерживает больше 150 кг веса», — пояснил URA.RU Дмитрий.

Мастер построил плавсредство в 2022 году. Все прошлое лето на конструкции плавал 11-летний сын. Максимально на «плоту» могут разместиться три человека. На конструкцию для заплывов садились крупный мужчина и двое детей. Спереди плавсредство для удобной транспортировки оснащено колесом от детского велосипеда. Управляется «плот» с помощью весел.

Челябинец предлагает желающим купить его разработку. Дмитрий ее специально делал для ребенка. Стоимость, по которой плавсредство продается на популярном сайте объявлений, составляет 10 тысяч рублей.

Плавсредство оснащено десятью бутылками для кулера Фото: сайт «Авито»