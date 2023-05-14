14 мая 2023
13 мая 2023

Челябинец продает плавсредство из бутылок и канистр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , вода канистры
Бутылки стали строительным материалом для плавсредства Фото:

Житель Челябинска Дмитрий продает плавательное средство из бутылок и канистр. Как мастер рассказал URA.RU, конструкция удерживает на воде вес больше 150 кг.

«Плавсредство создано из наполненных воздухом бутылок и канистр. Они крепятся на раме из алюминия и дерева. „Плот“ выдерживает больше 150 кг веса», — пояснил URA.RU Дмитрий.

Мастер построил плавсредство в 2022 году. Все прошлое лето на конструкции плавал 11-летний сын. Максимально на «плоту» могут разместиться три человека. На конструкцию для заплывов садились крупный мужчина и двое детей. Спереди плавсредство для удобной транспортировки оснащено колесом от детского велосипеда. Управляется «плот» с помощью весел.

Челябинец предлагает желающим купить его разработку. Дмитрий ее специально делал для ребенка. Стоимость, по которой плавсредство продается на популярном сайте объявлений, составляет 10 тысяч рублей.

Плавсредство оснащено десятью бутылками для кулера
Плавсредство оснащено десятью бутылками для кулера
Фото:
Весла помогают управлять конструкцией
Весла помогают управлять конструкцией
Фото:

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Житель Челябинска Дмитрий продает плавательное средство из бутылок и канистр. Как мастер рассказал URA.RU, конструкция удерживает на воде вес больше 150 кг. «Плавсредство создано из наполненных воздухом бутылок и канистр. Они крепятся на раме из алюминия и дерева. „Плот“ выдерживает больше 150 кг веса», — пояснил URA.RU Дмитрий. Мастер построил плавсредство в 2022 году. Все прошлое лето на конструкции плавал 11-летний сын. Максимально на «плоту» могут разместиться три человека. На конструкцию для заплывов садились крупный мужчина и двое детей. Спереди плавсредство для удобной транспортировки оснащено колесом от детского велосипеда. Управляется «плот» с помощью весел. Челябинец предлагает желающим купить его разработку. Дмитрий ее специально делал для ребенка. Стоимость, по которой плавсредство продается на популярном сайте объявлений, составляет 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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