Житель Челябинска Дмитрий продает плавательное средство из бутылок и канистр. Как мастер рассказал URA.RU, конструкция удерживает на воде вес больше 150 кг.
«Плавсредство создано из наполненных воздухом бутылок и канистр. Они крепятся на раме из алюминия и дерева. „Плот“ выдерживает больше 150 кг веса», — пояснил URA.RU Дмитрий.
Мастер построил плавсредство в 2022 году. Все прошлое лето на конструкции плавал 11-летний сын. Максимально на «плоту» могут разместиться три человека. На конструкцию для заплывов садились крупный мужчина и двое детей. Спереди плавсредство для удобной транспортировки оснащено колесом от детского велосипеда. Управляется «плот» с помощью весел.
Челябинец предлагает желающим купить его разработку. Дмитрий ее специально делал для ребенка. Стоимость, по которой плавсредство продается на популярном сайте объявлений, составляет 10 тысяч рублей.
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