Власти Сургута попросили бизнесменов прекратить продажу спиртного

Власти Сургута просят бизнес ограничить продажу спиртного на месяц из-за выпускных в школах. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации.
«Просим вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодержащей продукции, в том числе пива, в местах проведения мероприятий и на близлежащих к ним территориях, а также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним», — сообщили в мэрии. В публикации уточняют, что ограничения нужны на время проведения выпускных и последних звонков в школах города.
Также в мэрии предупредили бизнесменов, что за продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска призвала предпринимателей отказаться от продажи спиртного. Администрация просит не продавать алкоголь во время фестиваля «Самотлорские ночи».
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