15 мая 2023

Власти Сургута попросили бизнесменов прекратить продажу спиртного

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, разливное пиво
Власти просят бизнес взять паузу на месяц Фото:

Власти Сургута просят бизнес ограничить продажу спиртного на месяц из-за выпускных в школах. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации.

«Просим вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодержащей продукции, в том числе пива, в местах проведения мероприятий и на близлежащих к ним территориях, а также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним», — сообщили в мэрии. В публикации уточняют, что ограничения нужны на время проведения выпускных и последних звонков в школах города.

Также в мэрии предупредили бизнесменов, что за продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска призвала предпринимателей отказаться от продажи спиртного. Администрация просит не продавать алкоголь во время фестиваля «Самотлорские ночи».

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Власти Сургута просят бизнес ограничить продажу спиртного на месяц из-за выпускных в школах. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации. «Просим вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодержащей продукции, в том числе пива, в местах проведения мероприятий и на близлежащих к ним территориях, а также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним», — сообщили в мэрии. В публикации уточняют, что ограничения нужны на время проведения выпускных и последних звонков в школах города. Также в мэрии предупредили бизнесменов, что за продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска призвала предпринимателей отказаться от продажи спиртного. Администрация просит не продавать алкоголь во время фестиваля «Самотлорские ночи».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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