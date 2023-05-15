Власти Сургута попросили бизнесменов прекратить продажу спиртного

16 мая 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Власти просят бизнес взять паузу на месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Сургута просят бизнес ограничить продажу спиртного на месяц из-за выпускных в школах. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации. «Просим вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодержащей продукции, в том числе пива, в местах проведения мероприятий и на близлежащих к ним территориях, а также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним», — сообщили в мэрии. В публикации уточняют, что ограничения нужны на время проведения выпускных и последних звонков в школах города. Также в мэрии предупредили бизнесменов, что за продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска призвала предпринимателей отказаться от продажи спиртного. Администрация просит не продавать алкоголь во время фестиваля «Самотлорские ночи».

Власти Сургута просят бизнес ограничить продажу спиртного на месяц из-за выпускных в школах. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации. «Просим вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодержащей продукции, в том числе пива, в местах проведения мероприятий и на близлежащих к ним территориях, а также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним», — сообщили в мэрии. В публикации уточняют, что ограничения нужны на время проведения выпускных и последних звонков в школах города. Также в мэрии предупредили бизнесменов, что за продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска призвала предпринимателей отказаться от продажи спиртного. Администрация просит не продавать алкоголь во время фестиваля «Самотлорские ночи».