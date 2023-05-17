Пермские власти определились с руководителем фонда помощи участникам СВО

Пермское реготделение фонда «Защитники Отечества» возглавит Константин Строгий

18 мая 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

С осени Константин Строгий курирует работу центра помощи мобилизованным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Куратор помощи мобилизованным в Пермском крае Константин Строгий возглавит реготделение фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «В пользу Строгого сыграл его опыт общения с военнослужащими, работа в полиции и четкое понимание, какая именно помощь нужна участникам СВО», — пояснил собеседник. Константин Строгий работал замначальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Конкуренцию ему составляла председатель Общественной палаты региона и еще один куратор центра помощи Лилия Ширяева. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Константин Строгий в беседе с агентством заявил, что вопрос пока открытый. «У нас еще ни одного сотрудника нет», — отметил он. Строгий возглавил центр помощи мобилизованным осенью 2022 года. Фонд «Защитники отечества» создан указом президента РФ Владимира Путина. В апреле пермские власти приступили к формированию пермского подразделения фонда.

Куратор помощи мобилизованным в Пермском крае Константин Строгий возглавит реготделение фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «В пользу Строгого сыграл его опыт общения с военнослужащими, работа в полиции и четкое понимание, какая именно помощь нужна участникам СВО», — пояснил собеседник. Константин Строгий работал замначальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Конкуренцию ему составляла председатель Общественной палаты региона и еще один куратор центра помощи Лилия Ширяева. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Константин Строгий в беседе с агентством заявил, что вопрос пока открытый. «У нас еще ни одного сотрудника нет», — отметил он. Строгий возглавил центр помощи мобилизованным осенью 2022 года. Фонд «Защитники отечества» создан указом президента РФ Владимира Путина. В апреле пермские власти приступили к формированию пермского подразделения фонда.