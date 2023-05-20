Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал два крупных города, которые скоро отойдут к России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут к России после контрудара
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Украина, архив, украинцы, одесса, ukraine, odessa, памятник екатерине
Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы, считает Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Харьков и Одесса войдут в скором времени войдут в состав РФ после ответного удара на контрнаступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что русские начнут действовать, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — предположил полковник в своем блоге на YouTube. По мнению Макгрегора, наступление российской армии в этом направлении неизбежно. Он считает, что ВСУ вряд ли что-то смогут предпринять в ответ.

Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении этих регионов в состав страны. 11 мая жители ДНР впервые отпраздновали День Республики в статусе российского региона, пишет 360. Путин заявлял работе программ в новых регионах, которые могут обеспечивать общегражданскую идентичность. Также он отмечал многонациональность этих территорий, пишет «Царьград».

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Харьков и Одесса войдут в скором времени войдут в состав РФ после ответного удара на контрнаступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я думаю, что русские начнут действовать, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — предположил полковник в своем блоге на YouTube. По мнению Макгрегора, наступление российской армии в этом направлении неизбежно. Он считает, что ВСУ вряд ли что-то смогут предпринять в ответ. Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении этих регионов в состав страны. 11 мая жители ДНР впервые отпраздновали День Республики в статусе российского региона, пишет 360. Путин заявлял работе программ в новых регионах, которые могут обеспечивать общегражданскую идентичность. Также он отмечал многонациональность этих территорий, пишет «Царьград».
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