Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал два крупных города, которые скоро отойдут к России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут к России после контрудара

20 мая 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы, считает Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Харьков и Одесса войдут в скором времени войдут в состав РФ после ответного удара на контрнаступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я думаю, что русские начнут действовать, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — предположил полковник в своем блоге на YouTube. По мнению Макгрегора, наступление российской армии в этом направлении неизбежно. Он считает, что ВСУ вряд ли что-то смогут предпринять в ответ. Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении этих регионов в состав страны. 11 мая жители ДНР впервые отпраздновали День Республики в статусе российского региона, пишет 360. Путин заявлял работе программ в новых регионах, которые могут обеспечивать общегражданскую идентичность. Также он отмечал многонациональность этих территорий, пишет «Царьград».

Харьков и Одесса войдут в скором времени войдут в состав РФ после ответного удара на контрнаступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я думаю, что русские начнут действовать, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — предположил полковник в своем блоге на YouTube. По мнению Макгрегора, наступление российской армии в этом направлении неизбежно. Он считает, что ВСУ вряд ли что-то смогут предпринять в ответ. Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении этих регионов в состав страны. 11 мая жители ДНР впервые отпраздновали День Республики в статусе российского региона, пишет 360. Путин заявлял работе программ в новых регионах, которые могут обеспечивать общегражданскую идентичность. Также он отмечал многонациональность этих территорий, пишет «Царьград».