После гибели детей на пожаре в Пермском крае прокуратура проводит проверку

22 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Специалисты ведомства оценят условия, в которых жили погибшие Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура инициировала проверку после пожара, который 21 мая произошел в селе Фоки Пермского края. В огне погибли супружеская пара и две их маленькие внучки 5 и 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В связи с гибелью людей на пожаре прокуратура проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка тому в каких условиях проживали дети, а также проводились ли меры профилактического контроля семьи. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели людей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что тела супружеской пары и их внучек 5 и 7 лет были найдены после пожара в частном доме. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура инициировала проверку после пожара, который 21 мая произошел в селе Фоки Пермского края. В огне погибли супружеская пара и две их маленькие внучки 5 и 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В связи с гибелью людей на пожаре прокуратура проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка тому в каких условиях проживали дети, а также проводились ли меры профилактического контроля семьи. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели людей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что тела супружеской пары и их внучек 5 и 7 лет были найдены после пожара в частном доме. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.