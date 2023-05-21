21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

После гибели детей на пожаре в Пермском крае прокуратура проводит проверку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Специалисты ведомства оценят условия, в которых жили погибшие Фото:

Прокуратура инициировала проверку после пожара, который 21 мая произошел в селе Фоки Пермского края. В огне погибли супружеская пара и две их маленькие внучки 5 и 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с гибелью людей на пожаре прокуратура проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка тому в каких условиях проживали дети, а также проводились ли меры профилактического контроля семьи. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели людей», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что тела супружеской пары и их внучек 5 и 7 лет были найдены после пожара в частном доме. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура инициировала проверку после пожара, который 21 мая произошел в селе Фоки Пермского края. В огне погибли супружеская пара и две их маленькие внучки 5 и 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В связи с гибелью людей на пожаре прокуратура проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка тому в каких условиях проживали дети, а также проводились ли меры профилактического контроля семьи. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели людей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что тела супружеской пары и их внучек 5 и 7 лет были найдены после пожара в частном доме. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...