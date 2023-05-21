После гибели детей на пожаре в Пермском крае прокуратура проводит проверку

Прокуратура инициировала проверку после пожара, который 21 мая произошел в селе Фоки Пермского края. В огне погибли супружеская пара и две их маленькие внучки 5 и 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В связи с гибелью людей на пожаре прокуратура проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка тому в каких условиях проживали дети, а также проводились ли меры профилактического контроля семьи. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели людей», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что тела супружеской пары и их внучек 5 и 7 лет были найдены после пожара в частном доме. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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