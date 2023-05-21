После гибели пермской семьи на пожаре возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Пермском крае в поселке Фоки на пожаре погибли пожилая пара и две их внучки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пернмскому краю.
«По факту гибели на пожаре четырех жителей села Фоки, двое из которых дети, возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“. Сейчас на месте пожара работают следователи, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя регионального СУ СК по Пермскому краю /Дениса Головкина», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в жилом доме произошел поздним вечером 21 мая. После того как огонь потушили, в доме были обнаружены тела мужчины и женщина 56 и 53 лета, а также их внучек 5 и 7 лет. По словам местных жителей, маму и еще одного ребенка медики доставили в больницу.
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