Сотни свердловчан присоединись к экомарафону, придуманному Дерипаской

В этом году в марафоне принимают участие жители 18 городов Фото: РУСАЛ

Свердловчане массово подключились к экомарафону «Зеленая волна», который несколько лет назад придумал бизнесмен Олег Дерипаска. В этом году только в Каменске-Уральском к акции присоединились 100 жителей. Они высадили саженцы деревьев на шести площадках.

«Акция длилась четыре дня. Шесть территорий стали зеленее. Четыре из них на промплощадке УАЗа и по одной в учреждениях, с которыми ЦСП давно и плодотворно сотрудничает», — рассказала руководитель программ ЦСП РУСАЛа в Каменске-Уральском Мария Курганская.

Клены, калину и рябину сотрудники предприятий высадили на территории подшефной УАЗу школе № 27. В этом работникам помогли восьмиклассники.

Непосредственно на площадке УАЗа появились сразу несколько островков зелени — из сирени, липы, спиреи, рябины и яблони, курильского чая. Волонтеры также помогли озеленить социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада». Там было высажено 100 саженцев.

«Мы с семьей принимаем участие в „Зеленой волне“ каждый год. Дети растут и видят, как вместе с ними растут посаженные ими деревья и кустарники», — поделилась корпоративный волонтер, кладовщик цеха складского хозяйства УАЗа Елена Сидорова.

Помимо Каменска-Уральского, в акции «Зеленая волна» в Свердловской области примут участие сотрудники РУСАЛа в Краснотурьинске и Североуральске. В Краснотурьинске появятся аллея из 60 рябин на ул. Карла Маркса и зеленый островок из жасмина и айвы на промплощадке железнодорожного цеха БАЗа. В Североуральске участники марафона высадят три аллеи в поселке Черемухово — яблоневую, рябиновую и сиреневую.

«Зеленая волна» проходит в рамках социальной программы РУСАЛа, ее инициатором в свое время выступил основатель компании Олег Дерипаска. В этом году в марафоне будут участвовать жители 18 городов. Впервые к ним подключатся сотрудники из Бокситогорска и Еревана.