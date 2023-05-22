В США раскрыли, как Зеленский попытается оправиться от потери Артемовска

Экс-сенатор США Блэк: потеря Артемовска спровоцирует Зеленского на реванш
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Владимир Зеленский попытается пойти в наступление после потери Бахмута, считает Блэк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Артемовска Вооруженными силами РФ приведет к тому, что президент Украины Владимир Зеленский начнет подготовку к реваншу, хотя более разумным шагом была бы попытка установить мир. Об этом сообщил экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.

«Потери будут побуждать [президента Украины] Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него все еще есть боевая мощь, хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития», — заявил Блэк в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что освобождение Артемовска является крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, однако победу России в этой битве западные СМИ все еще отказываются признавать.

Ранее глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также раскрыл, что бойцы ВСУ передислоцировались из Артемовска в Часовой Яр.

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Освобождение Артемовска Вооруженными силами РФ приведет к тому, что президент Украины Владимир Зеленский начнет подготовку к реваншу, хотя более разумным шагом была бы попытка установить мир. Об этом сообщил экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк. «Потери будут побуждать [президента Украины] Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него все еще есть боевая мощь, хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития», — заявил Блэк в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что освобождение Артемовска является крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, однако победу России в этой битве западные СМИ все еще отказываются признавать. Ранее глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также раскрыл, что бойцы ВСУ передислоцировались из Артемовска в Часовой Яр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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