Освобождение Артемовска Вооруженными силами РФ приведет к тому, что президент Украины Владимир Зеленский начнет подготовку к реваншу, хотя более разумным шагом была бы попытка установить мир. Об этом сообщил экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.
«Потери будут побуждать [президента Украины] Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него все еще есть боевая мощь, хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития», — заявил Блэк в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что освобождение Артемовска является крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, однако победу России в этой битве западные СМИ все еще отказываются признавать.
Ранее глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также раскрыл, что бойцы ВСУ передислоцировались из Артемовска в Часовой Яр.
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