В Перми продлили арест главе УК, у дома которой убило женщину глыбой льда

23 мая 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Под арестом глава УК останется до 24 июня Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Кировский районный суд в Перми продлил арест директору управляющей компании, у одного из домов которой весной погибла местная жительница от падения глыбы льда. О продлении ходатайствовал следователь из-за необходимости расследования уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили пресс-служба суда. «Удовлетворяя ходатайство следователя, суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, в том числе на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Под домашним арестом подозреваемый будет до 24 июня. Несчастный случай произошел в конце марта 2023 года. По факту смерти местной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть человека. Дело на контроль взял глава СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин. После возбуждения уголовного дела был задержан директор УК, ответственной за дом.

Кировский районный суд в Перми продлил арест директору управляющей компании, у одного из домов которой весной погибла местная жительница от падения глыбы льда. О продлении ходатайствовал следователь из-за необходимости расследования уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили пресс-служба суда. «Удовлетворяя ходатайство следователя, суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, в том числе на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Под домашним арестом подозреваемый будет до 24 июня. Несчастный случай произошел в конце марта 2023 года. По факту смерти местной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть человека. Дело на контроль взял глава СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин. После возбуждения уголовного дела был задержан директор УК, ответственной за дом.