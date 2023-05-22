В Нефтеюганске женщина напала на детей в автобусе

23 мая 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Сейчас нарушительницу ищет полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) женщина напала на детей в автобусе. Она обливала подростков водой и хватала девочку за волосы. В окружном УМВД сообщили URA.RU, что полицейские занимаются поиском нападавшей. «В полицию обратилась мама девочки. На место выезжали сотрудники полиции, собрали объяснения по ситуации со свидетелей, опросили маму и ребенка. В настоящее время участковый устанавливает личность гражданки. По словам мамы и девочки, неадекватная женщина набросилась на несовершеннолетнюю, обливала водой, хватала за волосы. Ребенок направлен на СМЭ, теперь ждем заключение по степени и характеру причиненных телесных повреждений», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. О происшествии также рассказали в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что женщина разозлилась на детей, которые громко разговаривали в автобусе на маршруте № 3. «Вместо того, чтобы спокойно сделать замечание, стала кричать на них и вдобавок облила детей водой из бутылочки. Девочка 15-ти лет заступилась за мальчишек и при выходе из автобуса получила многочисленные удары, в том числе по голове», — говорится в публикации группы «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пара местных жителей подралась с подростками. Тогда инцидент произошел возле школы №5. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске (ХМАО) женщина напала на детей в автобусе. Она обливала подростков водой и хватала девочку за волосы. В окружном УМВД сообщили URA.RU, что полицейские занимаются поиском нападавшей. «В полицию обратилась мама девочки. На место выезжали сотрудники полиции, собрали объяснения по ситуации со свидетелей, опросили маму и ребенка. В настоящее время участковый устанавливает личность гражданки. По словам мамы и девочки, неадекватная женщина набросилась на несовершеннолетнюю, обливала водой, хватала за волосы. Ребенок направлен на СМЭ, теперь ждем заключение по степени и характеру причиненных телесных повреждений», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. О происшествии также рассказали в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что женщина разозлилась на детей, которые громко разговаривали в автобусе на маршруте № 3. «Вместо того, чтобы спокойно сделать замечание, стала кричать на них и вдобавок облила детей водой из бутылочки. Девочка 15-ти лет заступилась за мальчишек и при выходе из автобуса получила многочисленные удары, в том числе по голове», — говорится в публикации группы «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пара местных жителей подралась с подростками. Тогда инцидент произошел возле школы №5.