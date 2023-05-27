Челябинский депутат Госдумы объявил срочный сбор на тепловизор для отправки в зону СВО

Челябинский депутат Госдумы Наумов объявил срочный сбор на тепловизор для отправки в зону СВО

28 мая 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Важен каждый рубль, отмечает депутат Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов объявил срочный сбор средств на тепловизор для отправки в зону СВО. Об этом депутат написал в соцсети. «К нам обратился боец, давайте ему поможем. До 3 июня необходимо дособрать средства на тепловизор и весь список будет закрыт», — пишет Наумов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Стоимость тепловизора указана в размере 60 тысяч рублей. Сколько на него нужно собрать еще средств — не уточняется. Помимо тепловизора для отправки в зону СВО закуплены повербанк (2 450 руб.), фонарь (2 199 руб.), тактические перчатки (2 000 руб.), тактические наушники (5 725 руб.), две рации Брауфенг (3 342 руб.). Станислав Наумов просит земляков оказать посильную помощь. Важен каждый рубль, отмечает депутат. Ранее глава Еманжелинского района Челябинской области Евгений Светлов встретился с прибывшими на побывку мобилизованными. Молодые люди поблагодарили всех жителей района за помощь. Особые слова благодарности за поддержку они просили передать предпринимателям, оказавшим финансовую помощь.

Депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов объявил срочный сбор средств на тепловизор для отправки в зону СВО. Об этом депутат написал в соцсети. «К нам обратился боец, давайте ему поможем. До 3 июня необходимо дособрать средства на тепловизор и весь список будет закрыт», — пишет Наумов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Стоимость тепловизора указана в размере 60 тысяч рублей. Сколько на него нужно собрать еще средств — не уточняется. Помимо тепловизора для отправки в зону СВО закуплены повербанк (2 450 руб.), фонарь (2 199 руб.), тактические перчатки (2 000 руб.), тактические наушники (5 725 руб.), две рации Брауфенг (3 342 руб.). Станислав Наумов просит земляков оказать посильную помощь. Важен каждый рубль, отмечает депутат. Ранее глава Еманжелинского района Челябинской области Евгений Светлов встретился с прибывшими на побывку мобилизованными. Молодые люди поблагодарили всех жителей района за помощь. Особые слова благодарности за поддержку они просили передать предпринимателям, оказавшим финансовую помощь.