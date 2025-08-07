Челябинск сделают пригодным для выращивания тропических растений. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), ученые собрали коллекцию под атриум нового межвузовского кампуса.
«Орхидеи, суккуленты, папоротники. Коллекция растений почти сформирована. Ученые ее собрали прицельно для кампуса», — заявили URA.RU в ЧелГУ.
Специалисты ботанического сада вуза разработали проект в сотрудничестве с архитекторами-экспертами из подмосковного «Сколково». Внутри атриума разместятся тематические коллекции, включая растения влажных тропиков и суккуленты аридных зон. Строительство учебно-научного корпуса началось в апреле этого года. Во внутреннем дворе появится зона отдыха для студентов с растительностью.
«Мы думали об эстетике, микроклимате, психологическом комфорте, но главной целью оставалась возможность проводить научную деятельность и исследования. Для нас это, прежде всего, испытание тропических и субтропических растений в условиях закрытого грунта, изучение возможностей их культивирования, размножения», — добавила директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.
Коллекция растений закрытого грунта разместится в атриуме первого корпуса учебно-научного комплекса, строительство которого стартовало в апреле. Коллекция здесь будет состоять не менее чем из 1,5 тысячи таксонов, включая редкие виды, занесенные в Красные книги. Сейчас ботаники заняты распределением в модулях основного имеющегося коллекционного фонда.
Челябинцы с московского учеными «Сколково» приступили к большому этапу работ по инженерной части, проработке технических деталей проекта. Среди них — системы освещения, полива, вентиляции, дренирования, водоотведения и другие. Особое внимание уделят энергоэффективности. Например, в атриуме будет вестись фитофильтрация воздуха.
Расширенные пространства помогут челябинским ученым начать исследования в новых направлениях. В лаборатории будут изучать пряно-ароматические растения, выявляя компонентный состав: эфирные масла и другие действующие вещества. Исследователи будут оценивать перспективы использования растений — как произрастающих на Урале, так и культивируемых здесь.
Всего на площадке откроются пять лабораторий ботанического сада. Строительство межуниверситетского кампуса находится под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
