06 августа 2025

На челябинском озере Сугояк закрыли лагерь после массового отравления детей

© Служба новостей «URA.RU»
За помощью к медикам обратились 22 ребенка оздоровительного лагеря «Черемушки»
За помощью к медикам обратились 22 ребенка оздоровительного лагеря «Черемушки»

Работа детского лагеря «Черемушки» на озере Сугояк в Челябинской области приостановлена на неопределенный срок после пищевого отравления 22-х детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. 

«Роспотребнадзор расследует вспышку острой кишечной инфекции в челябинском лагере „Черемушки“. В течение двух дней к медикам за помощью обратились 22 ребенка — дети жаловались на тошноту. Работа оздоровительного лагеря для детей приостановлена», — отмечает ведомство.

Этиологическая природа инфекции пока остается неустановленной. Однако в ходе проверки эпидемиологи выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в детском лагере. Все работники пищеблока отстранены от работы до получения результатов анализов.

Смена в «Черемушках» началась 1 августа, а уже через три дня заболевших детей родителям пришлось забирать домой. Прокуратура области начала проверку по факту заболевания детей. Также в надзорном ведомстве поставлен на контроль возврат оплаты за неудавшийся отдых детей в лагере. 

© Служба новостей «URA.RU»
