На челябинском озере Сугояк закрыли лагерь после массового отравления детей

Работа детского лагеря «Черемушки» на озере Сугояк в Челябинской области приостановлена на неопределенный срок после пищевого отравления 22-х детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор расследует вспышку острой кишечной инфекции в челябинском лагере „Черемушки“. В течение двух дней к медикам за помощью обратились 22 ребенка — дети жаловались на тошноту. Работа оздоровительного лагеря для детей приостановлена», — отмечает ведомство.
Этиологическая природа инфекции пока остается неустановленной. Однако в ходе проверки эпидемиологи выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в детском лагере. Все работники пищеблока отстранены от работы до получения результатов анализов.
Смена в «Черемушках» началась 1 августа, а уже через три дня заболевших детей родителям пришлось забирать домой. Прокуратура области начала проверку по факту заболевания детей. Также в надзорном ведомстве поставлен на контроль возврат оплаты за неудавшийся отдых детей в лагере.
