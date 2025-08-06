06 августа 2025

В Челябинске «скорая помощь» сбила десятилетнего мальчика

«Скорая помощь» в Челябинске сбила десятилетнего мальчика на переходе
На место аварии прибыл наряд ДПС
На место аварии прибыл наряд ДПС

В Челябинске машина «скорой помощи», двигаясь с включенными проблесковыми маячками, сбила десятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«Водитель автомобиля „Скорой помощи“ двигался на вызов к пациенту с включенными проблесковыми маячками. При движении около дома №91 по улице Елькина он совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Мальчику была оказана медицинская помощь на месте. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. 

В Челябинске ранее два человека, которые находились в машине «скорой помощи», пострадали в ДТП на северо-западе. Машина ехала с проблесковыми маячками. После столкновения с Lada Largus скорая сбила дорожные знаки.

