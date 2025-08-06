06 августа 2025

Челябинские удобрения будут продавать в Индию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чебаркульские удобрения сертифицируют для продажи в Индии и Китае
Чебаркульские удобрения сертифицируют для продажи в Индии и Китае Фото:

Удобрения «Чебаркульской птицы» (Челябинская область) хотят поставлять в Индию. Как рассказал гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков, компания настраивает партнерство с покупателями в этой стране. Экспорт органики зависит от успешного прохождения разрешительных процедур. 

«Пытаемся осваивать рынок Индии. Китай, Индия — экспансию в эти страны мы ведем. Много зависит от денежной политики. Либо удастся обеспечить баланс экспорта-импорта, либо найдем систему взаиморасчетов», — заявил Пырсиков на пресс-конференции в холдинге «Гранада пресс».

Замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова рассказала, что Индия является значимой целью для челябинского экспорта. Проложен маршрут перевозки грузов по транспортному коридору «Север-Юг», проходящему через Болашак (Казахстан) до Ирана. На федеральном уровне имеются договоренности с правительством Казахстана о том, что по маршруту грузы должны идти до иранского порта Бендер-Абас. В дальнейшем для них открывается дорога в страны Персидского залива и Индию. Российские власти решают вопрос субсидирования перевозок по этому маршруту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удобрения «Чебаркульской птицы» (Челябинская область) хотят поставлять в Индию. Как рассказал гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков, компания настраивает партнерство с покупателями в этой стране. Экспорт органики зависит от успешного прохождения разрешительных процедур.  «Пытаемся осваивать рынок Индии. Китай, Индия — экспансию в эти страны мы ведем. Много зависит от денежной политики. Либо удастся обеспечить баланс экспорта-импорта, либо найдем систему взаиморасчетов», — заявил Пырсиков на пресс-конференции в холдинге «Гранада пресс». Замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова рассказала, что Индия является значимой целью для челябинского экспорта. Проложен маршрут перевозки грузов по транспортному коридору «Север-Юг», проходящему через Болашак (Казахстан) до Ирана. На федеральном уровне имеются договоренности с правительством Казахстана о том, что по маршруту грузы должны идти до иранского порта Бендер-Абас. В дальнейшем для них открывается дорога в страны Персидского залива и Индию. Российские власти решают вопрос субсидирования перевозок по этому маршруту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...