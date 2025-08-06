Челябинские удобрения будут продавать в Индию

Удобрения «Чебаркульской птицы» (Челябинская область) хотят поставлять в Индию. Как рассказал гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков, компания настраивает партнерство с покупателями в этой стране. Экспорт органики зависит от успешного прохождения разрешительных процедур.
«Пытаемся осваивать рынок Индии. Китай, Индия — экспансию в эти страны мы ведем. Много зависит от денежной политики. Либо удастся обеспечить баланс экспорта-импорта, либо найдем систему взаиморасчетов», — заявил Пырсиков на пресс-конференции в холдинге «Гранада пресс».
Замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова рассказала, что Индия является значимой целью для челябинского экспорта. Проложен маршрут перевозки грузов по транспортному коридору «Север-Юг», проходящему через Болашак (Казахстан) до Ирана. На федеральном уровне имеются договоренности с правительством Казахстана о том, что по маршруту грузы должны идти до иранского порта Бендер-Абас. В дальнейшем для них открывается дорога в страны Персидского залива и Индию. Российские власти решают вопрос субсидирования перевозок по этому маршруту.
