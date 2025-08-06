06 августа 2025

Перевозчика оштрафовали за жару в вагонах поезда из Челябинска в Сочи

В вагонах маршрута Челябинск - Сочи не оказалось кондиционеров в жару
В вагонах маршрута Челябинск - Сочи не оказалось кондиционеров в жару

С Федеральной пассажирской компании (ФПК) взыскали моральный ущерб и штраф за высокую температуру и отсутствие кондиционеров в вагонах поезда Челябинск — Лоо/Сочи. С иском к перевозчику обратился Роспотребнадзор по Челябинской области, сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

«Суд установил, что по маршруту Челябинск-Лоо/Сочи перевозчик не обеспечил требуемые условия. Температура воздуха в вагоне превышала 26 градусов и периодами достигала 30 градусов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

С компании взыскали компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение требований добровольно. В ведомстве уточнили, что среди нарушений санитарно-эпидемиологических требований также оказалось отсутствие кондиционера.

